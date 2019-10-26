中評鏡頭：澎湖“第一賓館”老蔣小蔣都住過

澎湖第一賓館。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖10月26日電（記者 蔣繼平）澎湖縣馬公市有一座“第一賓館”，為日據時期日軍所建，國民政府接受後，成為當年蔣介石在澎湖的行館，也被稱為“蔣公行館”。不僅如此，蔣經國多次到澎湖視察也在此落腳，而兩人的房間分別位於建築兩側，生活情境風格呈現也有所不同，蔣經國住的相對簡約。



坐落於澎湖觀音亭北側高地的第一賓館，前身是日據時期的“貴賓館”，1943年2月竣工正式啟用，在第二次世界大戰後為國民政府所接收，1949年5月，當時已下野的蔣介石首度到達澎湖，並且在貴賓館留宿，此後貴賓館更名為“第一賓館”，同時長期成為“蔣公行館”。



第一賓館除了長期作為蔣介石在澎湖的下榻處所，蔣經國和李登輝多次到澎湖視察，也以第一賓館當作落腳處。



第一賓館屬日式建築物，結構為承牆，木桁架、文化瓦屋頂，入口處的玄關屋頂為當時流行的“入母屋式﹙歇山式、唐博風式﹚”和洋式門拱構造，房屋外牆主體採烏石造承重牆結構。內部壁體隔間牆則採用當時最先進的洋式“木摺漆喰壁（木條灰泥牆）”和日式傳統“竹木舞造壁（編竹夾泥牆）”的結構工法。



因日洋混合建築特色，以及作為蔣公行館和戰時之用的歷史意義，1998年12月正式公告為縣定古蹟。2009年完成建築主體整修工程，2011年5月正式開放民眾參觀。因為第一賓館長期當“蔣公行館”之用，館內空間也重現了當年蔣公行館的生活情境。