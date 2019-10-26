蔡英文逛迪化街只吃八仙果　不吃人參片

蔡英文到迪化街百安堂，主要是賣高檔人參、魚翅、燕窩的店，但是她卻吃平價的八仙果。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月26日電（記者 黃筱筠）蔡英文25日晚間來到台北市以中藥材、年貨為主的迪化街拜訪店家，且參拜當地的著名霞海城隍廟。她拜訪兩家商店，一家是中藥行“百安堂”，但蔡沒嚐人參片只吃平價八仙果，可以顧喉嚨，記者問她吃了什麼感覺，她除了比讚，也俏皮的比了很有力量的手勢。



蔡英文是於民進黨在地“立委”何志偉安排下逛大同區迪化街，這裡一向是綠營優勢區，25日晚間約有近300名支持者到場，雖然大部分都戴著寫有何志偉的帽子，應是動員而來，但仍有不少民眾是自動聚集到場。



蔡英文也說，只要在台北長大的人，都對迪化街有自己的記憶，包括她在內，小時候過年時常常來，今天迪化街跟我們成長中的迪化街看起來有不同風情，但還是吸引很多人來這個地方，尤其是秋天的晚上來這裡跟大家再一起，她心情蠻好的，謝謝大家。



她也不忘推薦何志偉說，不要看何志偉斯斯文文的，他拿麥克風講話很大聲、精力旺盛，服務徹底到家，他對我們宗教、廟宇的觀光計劃非常堅持，他當“立委”雖然只有一年，但他已經取得我們“行政院”蘇貞昌的同意，要有特別小組讓全台廟宇變成觀光景點。



蔡英文強調，台灣廟宇文化確實是台灣最重要的資產，希望這個資產可以做為觀光資產，讓大家來廟宇走走看看、跟神明請安。