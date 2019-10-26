郁慕明：蔡挑釁大陸　民進黨很多人討厭她

郁慕明批評蔡英文挑釁大陸，民進黨很多人不滿。（中評社 洪得諭攝） 中評社台北10月26日電（記者 洪德諭）新黨25日晚間在府前凱達格蘭大道舉行“庶民公審蔡英文 全民下架民進黨”晚會。新黨主席郁慕明致詞時表示，不只是泛藍討厭蔡英文，其實民進黨也有非常多同志討厭蔡英文，因為蔡挑釁大陸斷了他們的後路，唯有國民黨2020大選參選人韓國瑜，才能維持兩岸和平交流發展。



現場有上千名支持者出席，拿著新黨黨旗與青天白日旗高喊下架蔡英文，同時也替正在透過連署取得2020大選門票的楊世光、陳麗玲衝連署門檻28萬多份數。晚會出席者包括郁慕明、副主席李勝峰、2020參選人楊世光與陳麗玲、台北市議員侯漢廷、潘懷宗、國民黨“立委”費鴻泰、媒體人鄭師誠等人出席。



郁慕明表示，網路上大家罵韓國瑜如何如何，但沒有人是十全十美，推出韓後就應該把力量集中起來，才能拉下蔡英文。郁也批評，藍營內部在黑韓，但不管國民黨我們這股氣不能洩，要當韓的標兵，把力量團結起來，明年拉下蔡英文。



郁慕明詢問台下，你們討不討厭蔡英文？台下熱烈回應討厭；郁接著說，不只我們，討厭蔡英文的還有不少民進黨的同志，原因在於蔡英文害了他們，面對統一可能性較高下，綠營也有自己的盤算，其實跟共產黨沒有恩怨，不希望兩岸翻臉要給自己留後路，但蔡英文不斷挑釁斷了他們的後路。



郁慕明強調，唯有讓韓國瑜當選，才能成為平台、管道，維持兩岸和平交流發展。



鄭師誠指出，民進黨什麼都不會就是會選舉，例如“中選會”是獨立機關，但找曾為民進黨籍李進勇，說只要去除黨籍就不是民進黨，面對這樣的黨要贏就是要團結。



李勝峰則說，新黨知道投入大選上的機會不高，但請大家務必要進行連署，讓新黨能上辯論台，透過電視讓全台甚至全世界能聽到新黨的聲音，進而獲取5%的政黨票拿下兩席的“立委”，“兩隻老虎比一群綿羊厲害”。