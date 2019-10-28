新黨元老謝治預估：2020藍綠差距僅50萬票

新黨創黨元老，目前從事生物科技產業的謝治。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月28日電（記者 黃文杰）新黨前新竹市議員謝治接受中評社訪問表示，“韓流”其實看不到，但是有符號，就是青天白日旗，老天或許真的在幫中國國民黨2020參選人韓國瑜，從明年元旦到1月11日投票日，全台旗海飄揚，會喚醒選民知道這是“中華民國”不是“中華民國台灣”旗，蔡英文猛揮青天白日旗，終究失敗。他也分析，2020大選，藍綠差距大概只有50萬票左右。



謝治是新黨創黨之前，新國民黨連線在新竹重要政治人物，曾經當選1994年就職的第四屆（現在第十屆）新竹市議員，曾任新黨全委會委員，後來一度離開政壇，赴美從事生物科技事業，目前在新竹科學園區綠品生物科技擔任總經理。



中評社問，韓國瑜從16日開始請假，全力拼大選，從台灣最南端的屏東開始起跑，一路往北走，各地都掀起熱潮，怎樣看這波“韓流2.0”？



謝治告訴中評社，嚴格說來，韓流根本看不到，唯一可以辨識就是符號，就是青天白日旗，藍綠對決之下，蔡英文雖然享有行政資源，但是現在民進黨執政縣市少很多，如果台灣一半縣市是綠色執政，相對就有優勢，現在蔡只能透過各地後援會成立，搭配“行政院”團隊，但是跟基層還是會有落差。



他說，韓國瑜由從南往北，靠的就是用韓的腳步，讓選民看到韓，特別是知識藍、經濟藍重新認識韓，對韓國瑜有信心。



謝治分析，韓流2.0帶起的庶民支持者，跟民進黨蔡英文支持者，幾乎就固定，藍綠板塊會不會移動，關鍵還是鴻海創辦人郭台銘以及台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲，簡稱“郭台銘現象”與“柯文哲現象”，某種程度會藍綠板塊左右移動，因為這群人代表知識份子，或者中間選民。



他說，郭台銘影響力漸漸減少，理由是原先承諾的國際投資陸續“被打臉”，來自醫師白色巨塔的柯文哲，打從心底看不起韓，但是套用前“國安會”秘書長蘇起所說：“博士不適合當領導人”，凡是自認高級知識份子，頂多是專業人士，沒有必要嘲諷或看不起別人。



謝治說，這次大選，藍綠差距大概在50萬票左右，不會有300萬票(2016，蔡英文贏國民黨朱立倫300萬票)的懸殊差距，親民黨主席宋楚瑜即使出來選2020(第五度參與大選)，就此宣告結束。宋說他“準備40年”，這句話充滿矛盾，又不是40年前就憂心台灣，現在要出來改變，而是這40年來幾乎“無役不戰”，不是40年都在磨劍，最後才亮出，宋在藍綠對決之下，根本沒有空間。



被問到，藍綠相差50萬票，到底最後是蔡贏？還是韓勝？



“真的是老天幫韓國瑜！”謝治說，從12月25日的“行憲紀念日”開始，接著元旦升旗，到1月11日投票之前，相信各地會旗海飄揚，這樣的氛圍會感染選民，體認這場是“中華民國”存亡之戰，韓國瑜只要用一面旗就會贏。

