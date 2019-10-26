中評鏡頭：澎湖老眷村也有一座毋忘在莒

澎湖的毋忘在莒石碑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖10月26日電（記者 蔣繼平）澎湖群島有著全台最早的行程眷村篤行十村，被保留成為文化園區後，呈現滿滿的懷舊眷村風格，而入口處就有一座仿效金門的“毋忘在莒”石碑，成為遊客造訪拍照留念的歷史精神地標。



台灣離島澎湖佔地面積141.1平方公里，人口僅約10萬人，因民歌《外婆的澎湖灣》名聲大噪。



篤行十村位於澎湖馬公本島西南側，小地名金龜頭，占地達1.8672公頃，前身為日據時期澎湖島要塞司令部和馬公重砲兵大隊軍官宿舍。二戰後由國民政府接收，改為澎湖防衛司令部軍官有眷宿舍，並命名為“篤行十村”。



篤行十村可說是全台最早形成的眷村，結合了歷史文化與人文地景的特色，澎湖縣政府為保存篤行十村之完整性，2007年公告為澎湖縣歷史建築，並發展為篤行十村文化園區。



篤行十村文化園區內有滿滿的懷舊眷村風格，並打造15間客房文創旅店及文創商店，園區入口處的湘東商店使用早期的電影海報、偉士牌機車、大同牌電視機等懷舊風的布置。



此外，《外婆的澎湖灣》，是歌手潘安邦1979年9月1日發行的專輯，傳唱度高，也紅到大陸去，潘安邦的故居也在園區內，而面海的庭園裡有著外婆與孫子塑像，來到這裡彷彿走到時光隧道。



篤行十村文化園區因為有潘安邦、張雨生的故居，成為遊客來澎湖必到之處，加上鄰近金龍頭砲台、觀音亭西瀛虹橋、順承門等風景區，是澎湖馬公市熱門的景點。



篤行十村文化園區入口處，更有一座毋忘在莒石碑，實際上為1964年所立，當時為惕勵全澎軍民效法“毋忘在莒”精神，而仿金門太武山“毋忘在莒”石碑外觀，塑造此座紀念碑。