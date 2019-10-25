中評社北京10月25日電／中國監會25日宣佈，將從優化發行融資制度、完善市場分層等五方面對全國中小企業股份轉讓系統（簡稱新三板）進行全面改革。改革後將允許符合條件的創新層企業向不特定合格投資者公開發行股票。同時設立精選層，在精選層掛牌一定期限，且符合交易所上市條件和相關規定的企業，可以直接轉板上市。



新華社報道，在優化發行融資制度方面，改革將按照掛牌公司不同發展階段需求，構建多元化發行機制，改進現有定向發行制度，允許符合條件的創新層企業向不特定合格投資者公開發行股票；持續推進簡政放權，充分發揮新三板自律審查職能，提高融資效率、降低企業成本，支持不同類型掛牌企業融資發展。



在完善市場分層方面，改革將設立精選層，配套形成交易、投資者適當性、信息披露、監督管理等差異化制度體系，引入公募基金等長期資金，增強新三板服務功能。



值得關注的是，本次改革將建立掛牌公司轉板上市機制，在精選層掛牌一定期限，且符合交易所上市條件和相關規定的企業，可以直接轉板上市，充分發揮新三板市場承上啟下的作用，實現多層次資本市場互聯互通。



在加強監督管理方面，改革將實施分類監管，研究提高違法成本，切實提升掛牌公司質量。



此外，改革還將健全市場退出機制，完善摘牌制度，推動市場出清，促進形成良性的市場進退生態，切實保護投資者合法權益。



全國中小企業股份轉讓系統信息顯示，改革後，新三板將形成“精選層、創新層和基礎層”的市場結構，通過轉板、發行、交易、投資者適當性等差異化制度安排，提升市場融資功能和定價能力，改善市場流動性，發揮精選層示範引領作用，帶動創新層和基礎層企業成長升級，提升掛牌公司質量、規範培育中小企業，促進新三板實現投融資平衡、形成良好市場生態，推動市場長期穩定健康發展。