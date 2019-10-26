新黨凱道造勢　千人參與痛批民進黨竄改課綱

新黨25日晚間在凱達格蘭大道舉行造勢晚會。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月26日電（記者 倪鴻祥）新黨25日晚間在府前凱達格蘭大道舉行“庶民公審蔡英文 全民下架民進黨”造勢活動，吸引上千人參加；新黨台北市議員侯漢廷表示，民進黨把台灣光復改成“中華民國”體制的移入，透過扭曲歷史來捍衛政黨與政權，這是要下架民進黨最重要的理由之一。節目主持人黃智賢也指出，現在的教科書已經改了，不承認中國了，台灣形同淪陷，所以要竭盡全力讓蔡英文滾下台。



這場造勢晚會吸引上千多位民眾參與，晚會一開始先讓民眾登台抒發對蔡英文、民進黨不滿的感言；新黨台北市議員侯漢廷、節目主持人黃智賢、名嘴鄭師誠、新黨主席郁慕明、副主席李勝峰、秘書長吳成典等人都相繼助講，晚會最後還合唱“台灣光復紀念歌”



會場兩側設有連署處，一側是新黨推薦、爭取連署參選2020大選的楊世光，另一側是“以核養綠”公投，兩邊都有新黨支持者參與連署。



登台助講的人，大家幾乎口徑一致，要求支持者2020要票投韓國瑜，連署力挺新黨推薦、爭取連參選的楊世光參加電視辯論，至於政黨票要支持新黨。



黃智賢表示，10月25日是台灣光復節，本來是要紀念台灣免於再淪陷，但台灣現在已經淪陷了，教科書已經改了，不承認中國了，大家要勵志，讓台灣永生永遠屬於中國，別再淪落於異族，不再被民進黨拿去賣給外國人，如果蔡英文代表外國勢力，不要中國統一，就要竭盡全力讓蔡滾下台。



侯漢廷指出，陳水扁時期，教科書把台灣光復改成接收，馬英九執政晚期要改回光復遭民進黨發動反課綱運動而終止，現在最新版的課綱把光復改為“中華民國”體制的移入，這是什麼玩意兒，民進黨透過扭曲歷史來捍衛政黨與政權，這是要下架民進黨最重要的理由之一，民進黨執政3年多不會拚經濟，近10個月來只會罵韓國瑜，只會拚政治，所以明年一定要下架民進黨、蔡英文。



楊世光與他的副手、新黨律師陳麗玲一起登台。楊世光表示，蔡英文所在之處是私菸雜貨店，所以晚上網路搜尋結果才會是“已打烊”。雖然新黨以大局為重支持韓國瑜，把蔡英文拉下來，但他連署參選是因為未來在辯論舞台上，只有他能替韓國瑜講不方便講的話，只有他能完全挑戰蔡英文。



楊世光以蔡英文拒港凶嫌陳同佳來台投案理由，連香港屬人主義與台灣屬地主義都不懂，質疑蔡英文法學博士學位是假的。



陳麗玲表示，她是台大法律系畢業，但看到同樣是台大法律系畢業的蔡英文、蘇貞昌卻找一堆理由，拒港凶嫌陳同佳來台投案，她要好好道歉，今天拋棄司法官轄權，沒有提福國利民法案的政府，一定要在明年讓這政府下架。