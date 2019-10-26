中評鏡頭：小英姊妹會總會長陳菊輔選動起來

2020小英姊妹會、新住民姊妹會晚間在桃園舉行，全台第一站，府秘書長陳菊擔任總會長，專程來跟姊妹相會。（中評社） 中評社桃園10月26日電（記者 黃文杰）2020小英姊妹會、新住民姊妹會25日晚間在桃園登場，這是全台第一站，府秘書長陳菊擔任總會長，來桃園受到姊妹們熱情歡迎，連地主民進黨桃園市長鄭文燦也展現人氣王，新住民姊妹搶著合照。陳菊表示，這次選戰要展現兩性平權，成立姊妹後援會就是要凸顯台灣社會女力表現出來。



桃園市新住民人口眾多將近6萬人，民進黨25日晚在桃園成立小英姐妹會，也特別成立第一個小英新住民姐妹會，吸引來自越南、印尼、泰國、柬埔寨、大陸等200名新住民相挺。



外界普遍認為，新住民姊妹立場偏藍，會挺國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，但是桃園在民進黨鄭文燦執政下，照樣照顧新住民，也獲得新住民姊妹願意挺蔡英文。



包括桃園市新住民通譯協進會、桃園市新住民協會、桃園市台越時尚文化協會、桃園市牽手泰泰國文化協會等多個新住民團體參與，不少新住民開心換上母國服飾，揮旗挺蔡。



“很高興新住民跟我們站在一起”，陳菊說，成立小英姊妹會與新住民姊妹會，就是希望選戰中能展現兩性平權，並表現台灣社會的女力，大家一起努力支持蔡英文的改革。



鄭文燦表示，蔡英文雖然領先對手，但仍要步步為營，強調選票投下去，才是真正支持蔡英文。



他說，蔡英文是“中華民國台灣”第一位女性“總統”，投蔡就是讓台灣這艘船，穩穩航向世界，讓世界保護台灣，若要航向中國，請支持另外候選人，



鄭文燦呼籲，疼惜台灣得來不易的民主，未來他會推出更多支持新住民的政策，與蔡英文多次宣示相互呼應，讓新住民所代表的文化，在台灣落地生根，這是台灣重要的方向。