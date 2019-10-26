中評現場：新黨拚連署　拿門票批蔡挺韓

新黨主席郁慕明。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月26日電（記者 倪鴻祥）新黨25日晚間在府前凱達格蘭大道舉行“庶民公審蔡英文 全民下架民進黨”晚會，會場兩側分別設有兩個連署處，一邊是新黨推薦楊世光、陳麗玲參選2020的連署處，另一邊是“以核養綠”公投連署處，新黨主席郁慕明雖表態支持中國國民黨大選參選人韓國瑜，仍關心楊的連署情況。



楊世光、陳麗玲須在11月2日前完成28萬多份連署，才能取得參選2020資格。



這場造勢晚會吸引上千多位民眾參與，晚會一開始先讓民眾登台抒發對蔡英文、民進黨不滿的感言；新黨台北市議員侯漢廷、節目主持人黃智賢、名嘴鄭師誠、新黨主席郁慕明、副主席李勝峰、秘書長吳成典等人都相繼助講，晚會最後還合唱“台灣光復念歌”。



雖然整場造勢都在強調明年下架蔡英文，都呼籲票投中國國民黨大選參選人韓國瑜，但郁慕明、楊世光都表示，新黨為了大選要力挺韓國瑜，但連署楊世光參選目的是為了未來辯論場上能罵蔡英文，講韓國瑜不方便講的話；至於政黨票要支持新黨。



郁慕明特別利用時間，走到楊世光的連署處關心連署及捐款狀況並問候新黨志工，看到新黨支持者相繼參與連署，面上露出欣慰的笑容，期間有民眾要求合照，郁慕明來者不拒。



有關新黨目前連署到的人數，由於10月底才會進行統計與整理，因此目前尚無確切數據，不過25日造勢晚會支持者踴躍參與連署的情況，新黨期待能通過連署28萬0384人的門檻。