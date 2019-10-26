韓拋四大青年政見　補助大學生海外交換一年

韓國瑜25日晚間在雲林縣參加青年後援會成立大會。（中評社 李其樺攝） 中評社雲林10月26日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人韓國瑜25日晚間前往雲林縣虎尾鎮農會供銷部出席青年後援會成立大會，500、600多名鄉親擠爆會場，一些擠不進去的只能站外面，十分火熱。韓國瑜也提出中英文雙語教育、青創基金，及補助大學生和碩士生到“國外”交換一年、主權基金等4項青年政見，強調未來如果當選，會把培養年輕人做為未來施政重點。



出席者包括，雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣“立委”參選人張嘉郡、謝淑亞，前台北縣長周錫瑋、雲林縣農田水利會長林文瑞、雲林縣農會總幹事簡明欽、中國國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、雲林縣工策會副總幹事李培元、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代表會主席林嘉弘、雲林縣議員李明哲、吳蕙蘭等，顯示雲林地方派系整合力挺韓國瑜參選決心。



500、600多名鄉親擠爆會場，揮舞青天白日旗為韓國瑜、謝淑亞和張嘉郡吶喊助勢，還有更多鄉親因為會場空間有限無法進入，只能在農會供銷部外頭觀看現場轉播。



韓國瑜表示，台灣青年有創意、膽量、熱誠和頭腦，但是沒錢沒有機會，一個台灣22歲大學畢業生跟新加坡、上海、香港、紐約、東京甚至韓國首爾的大學生比起來沒有優勢，而且我們更往劣勢發展。台灣周邊國家如菲律賓、馬來西亞、印尼、新加坡、泰國、越南、柬埔寨，到香港、澳門地區，及中國大陸、韓國，每個國家都在拚經濟和快速進步，這是我們真正的危機。



韓國瑜表示，東南亞國家關稅都在互相優惠，未來台灣的年輕人競爭力比不上別人，產品也比不上別人，我們現在所有輸出去的產品90％沒有關 稅優惠。反觀台灣內部經濟差，社會人心紛亂，我們真的是為年輕人捏一把冷汗，未來是要國際合作？還是永遠活在自己的小確幸裡？所以他非常著急。



韓國瑜表示，我們年輕的時候只要認真打拼，前途是光明的，現在的年輕人沒有辦法。未來如果當選，一定大力堅定不移地全力推動台灣下一代孩子中英文雙語教育。第二，政府一定要編列預算，結合社會資源以及各種可能資金，幫助青年朋友創業。



韓國瑜表示，第三，鼓勵所有台灣大學生和研究所碩士生，就學期間一定要有一年到“國外”去當交換生一年，留學期間所有費用，他會想辦法補助、全力補助，我們的孩子一定要跟其他國家接軌。第四，若當選將成立主權基金，在基金和產業升級護持下，大量提供年輕人創業、就業、發展和培訓工作的機會，加大力度推動我們下一代的年輕人。



韓國瑜強調，我們經歷過許多坎坷的歲月，奮鬥的日子，我們只有一個心願，希望台灣人過的更好，下一代的年輕朋友比我們更強壯、更有競爭力、姿勢更優雅，經歷更豐富，未來更光明，我們會把培養台灣年輕人做為未來施政重中之重。

