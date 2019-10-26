張麗善高喊絕地大反攻　韓當選雲林才能翻轉

張麗善25日晚間參加韓國瑜及國民黨雲林縣參選人謝淑亞、張嘉郡雲林青年後援會成立。（中評社 李其樺攝） 中評社雲林10月26日（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人韓國瑜及國民黨雲林縣“立委”參選人張嘉郡、謝淑亞的雲林青年後援會25日晚間舉行成立大會，500、600名鄉親到場力挺氣氛熱烈。雲林縣長張麗善出席成立大會，炮火猛轟民進黨執政把經濟搞差、民不聊生，要大家絕地大反攻，支持韓國瑜當選讓雲林有機會翻轉。



500、600多名鄉親擠爆位於雲林縣虎尾鎮農會供銷部的會場，揮舞青天白日旗為韓國瑜、謝淑亞和張嘉郡吶喊助勢，還有更多鄉親因為會場空間有限無法進入，只能在場外觀看現場轉播。



張麗善表示，明年1月11日是“中華民國”黑暗的一天？還是“中華民國”迎接光明的一天？只有選民手上這一票才能夠真正印證民主政治是選賢與能。隨後張麗善痛批民進黨這3年多執政把“國家”經濟弄到沒有經濟、百姓民不聊生，民眾應該去檢視民進黨執政為“國家”帶來甚麼影響。



張麗善強調，現在是關鍵又最重要的時刻，青年是雲林及“中華民國”的希望，唯有用“絕地大反攻”的精神與行動，開創“中華民國”的新未來，雲林縣政的推動需要在中央的“總統”及“立委”鼎力支持，拜託雲林鄉親全力支持雲林女婿韓國瑜以及雲林女兒張嘉郡、雲林媳婦謝淑亞，讓雲林縣有機會翻轉。



張嘉郡表示，未來如果順利當選，將和謝淑亞組成“山海連線”，為雲林爭取中央補助加強建設包括布袋戲傳習中心、農業觀光、農產品產銷平衡及拓展行銷。



謝淑亞表示，她擔任古坑鄉長時，與當時雲林縣長張榮味，創辦台灣咖啡節，希望韓國瑜未來當選後，能讓台灣咖啡節提升為“國家級”咖啡節；她與張嘉郡願意當張麗善的翅膀，讓雲林起飛。

