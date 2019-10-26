回到第二故鄉雲林　韓國瑜如魚得水

林文瑞牽起韓國瑜的手要大家力挺韓國瑜當選。（中評社 李其樺攝） 中評社雲林10月26日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人韓國瑜25日晚間前往雲林虎尾鎮農會供銷部出席青年後援會成立大會，除了雲林500、600名鄉親到場熱情相挺，包括雲林縣長張麗善、雲林縣農田水利會長林文瑞、雲林縣農會總幹事簡明欽等地方要角全部出席，顯示藍軍在雲林縣已完成派系整合，全力支持韓國瑜參選。



韓國瑜出生於新北市中和眷村，卻是雲林女婿，出身政治家族的妻子李佳芬曾任三屆雲林縣議員，並在雲林開辦雙語學校多年，韓擔任高雄市長之前即定居雲林，與地方關係深厚。



25日晚上的青年後援會成立大會，除了前台北縣長周錫瑋，地方要角雲集，另有虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代表會主席林嘉弘、韓國瑜小舅子雲林縣議員李明哲、雲林縣議員吳蕙蘭、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、雲林縣工策會副總幹事李培元等。



韓國瑜除了親自為青年後援會總會長、雲林縣青工總會長林建助授戰旗，還有民眾致贈書法墨寶、陶土作品和韓國瑜半身人像給韓國瑜，會場500、600多名鄉親搖旗吶喊，場面熱烈。



林文瑞致詞時，除了分別牽起韓國瑜的手，要大家力挺韓國瑜當選，另外也要支持張嘉郡、謝淑亞當選，才能幫助韓國瑜“總統”。林文瑞強調，大選剩下80幾天，韓國瑜還要全省走透透非常辛苦，懇求鄉親為韓加油打氣，韓國瑜當選也是虎尾人共同的盼望。

