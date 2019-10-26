中南部農漁民挺韓　韓國瑜小舅子這樣說

韓國瑜的小舅子、雲林縣議員李明哲受訪。（中評社 李其樺攝） 中評社雲林10月26日電（記者李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜前天走雲林區漁會，包括漁會總幹事林傳育和當地漁民都到場力挺。25日傍晚韓國瑜在雲林西螺漢光果菜生產合作社跟農民座談，不僅500名當地農民熱情參與，雲林縣農會總幹事簡明欽親自為韓國瑜背書相挺。對此韓國瑜的小舅子、國民黨雲林縣議員李明哲認為，一直支持民進黨的中南部農漁民，近幾年來在蔡英文執政下沒得到很好照顧，因此這次大選已改挺韓國瑜。



李明哲25日傍晚在雲林西螺漢光果菜蔬果合作社接受中評社訪問表示，韓國瑜非常庶民、接地氣，連在深綠選區如屏東、台南、嘉義縣市和雲林縣都普遍受基層歡迎，可見韓國瑜個人的支持度已經跨越黨派限制。



李明哲認為，中南部深綠選區選民過去曾經投過民進黨，但是這幾年來民進黨沒有妥善照顧農漁民和勞工，投票所得到的回饋並不對等；現在韓國瑜出現了，當然這些人會去支持韓國瑜選“總統”。



李明哲指出，蔡英文的農業政策如菜價要設天花板、農業資材漲價，造成農民收入不對等，生產跟銷售無法平衡。尤其“農委會”成立台農發公司，進口外國蔬果打擊本地農作物價格等政策，都是讓中南部農民反彈的原因。



李明哲表示，蔡英文在漁業政策推出漁業三法，使得漁民時常觸法遭裁罰、讓渡黑鮪魚捕撈權給日本，嚴重影響漁民生計，尤其黑鮪魚捕撈權讓渡給日本不知是基於政治還是商業考量？蔡政府應跟漁民說清楚。

