韓流橫掃　藍營議員：中南部深綠選區恐翻盤

國民黨雲林縣議員廖偉晴受訪。（中評社 李其樺攝） 中評社雲林10月26日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜近日走訪屏東、台南、嘉義縣市和雲林縣等深綠選區，普遍受到當地民眾熱情歡迎。對此國民黨雲林縣議員廖偉晴表示，韓國瑜在個人特質相比蔡英文更貼近中南部選民，以及蔡英文施政不佳，照此態勢發展，中南部深綠選區有機會在明年大選翻盤。



廖偉晴25日傍晚在雲林西螺漢光果菜合作社接受中評社訪問，對於嘉義縣、雲林縣過去長久支持民進黨的農民，這次為何改挺韓國瑜？廖偉晴認為，從個人特質來看，韓國瑜比蔡英文更庶民、更貼近中南部基層選民，而且韓國瑜當過北農總經理，對於照顧農民這一塊比較認真，比蔡英文更照顧農民，對雲林縣尤其是西螺鄉蔬果產銷真的對農民有幫助。



廖偉晴認為，從大環境和政策面來看，蔡英文執政4年因為進口蔬菜和“農委會”成立台農發公司，對農民影響很大，每次本地菜價正好的時候，政府卻進口外國蔬菜，這對農民是一種傷害，也影響農民支持意願。



蔡英文和韓國瑜民調差距持續擴大，外界認為相比去年韓國瑜以高支持度當選高雄市長，現在的韓流似乎已經“消風”。對此廖偉晴表示，現在的民調只供參考，實際上韓國瑜市長就像去年九合一大選一樣，到每個地方掀起韓流旋風，讓基層民眾忍不住衝動要去支持他。



廖偉晴強調，基層聲音是現在國民黨和韓國瑜團隊最大的力量，照此態勢發展下去中南部深綠選區有機會翻盤，這也是民眾所期待的。