清欠是給民企和中小企業減負的重要舉措

絕大多數民營企業和中小企業都面臨著沉重的債務負擔，其中，應收賬款是導致債務規模不斷擴大、負擔不斷加重的方面之一。 中評社北京10月26日電／10月22日，工信部相關負責人在國務院新聞辦舉行的新聞發布會上介紹前三季度工業通信業發展情況時表示，前三季度民營和中小工業企業增加值分別增長8%和7.1%，快於整體工業增速。截至9月底，共清償拖欠民營企業和中小企業賬款4800多億元。



證券時報發表財經評論人譚浩俊文章表示，如何更好地支持民營企業和中小企業發展，減輕企業負擔，幫助企業渡過難關，是近年來決策層和管理層高度重視的一項工作，特別在財稅和金融方面，出台了一系列政策措施，如減稅降費、定向降准降息、降低企業綜合融資成本等。也正是有一系列政策措施的作用，企業才能在宏觀經濟環境不佳、經濟下行壓力加大、各種不確定性因素增多的情況下，能夠比較平穩地運行。



值得注意的是，如果在支持民營企業和中小企業方面，只注意做增量或減量的文章，但在“存量負擔”方面不下功夫，不通過清理拖欠民營企業和中小企業賬款方面下功夫，減少民營企業和中小企業的應收賬款、特別是大型企業拖欠的民營企業和中小企業賬款，對民營企業和中小企業提供的增量資金，反而就會成為企業的負擔，使企業的融資負擔更重，降低的稅費也會在融資負擔增加中被吞食。



文章指出，事實上，絕大多數民營企業和中小企業都面臨著沉重的債務負擔，其中，應收賬款是導致債務規模不斷擴大、負擔不斷加重、融資難度不斷加大最主要的方面之一。不斷增加的欠款，都需要用不斷增加的負債或者利潤去填補，需要不斷地吞食企業的利潤、吞食企業的流動資金、吞食員工的福利、吞食企業的創新能力和市場開拓能力。如果能夠在清理欠賬方面邁出重要步伐，讓企業的應收賬款越來越少，所有民營企業和中小企業的負債都會有效降低、負擔明顯下降、盈利狀況明顯改善，融資難的矛盾也會得到有效化解。毫不客氣地講，銀行的相當一部分貸款和利潤，都是由企業間的相互欠賬形成的，是在通過增加應收賬款、增加銀行負債給銀行擴大規模、創造利潤，同時也在積累信貸資金風險。



這也意味著，清理拖欠民營企業和中小企業賬款，一定程度上，可能比減稅降費、增加對企業的信貸資金支持還要重要。截至9月底，能夠清償拖欠民營企業和中小企業賬款4800多億元，帶來的企業負擔減輕，顯然不只是4800億元所能比的。一方面，這些企業可以增加流動資金4800億元，部分還能轉化成利潤，轉化成新的生產力，轉化成企業投資、企業創新資金、企業員工福利、企業再生產能力等；另一方面，部分企業可以減少融資、減少貸款，從而降低企業融資成本、減輕企業負擔、提高企業效益，讓企業不要為了十萬、十幾萬、幾十萬、上百萬的資金到處磕頭，到處求人，甚至不惜通過地下金融進行風險極大的現象，從而騰出更多的時間和精力研究企業發展、解決發展難題、探討創新問題。更重要的，企業的發展決心能夠得到有效增強，企業對未來的發展預期會更有信心，市場對企業的信用度也同步提升。



因此，如何在總結今年清理拖欠民營企業和中小企業賬款經驗的基礎上，更好地探索清欠工作，應當成為未來幾年重點抓好的一項工作。上世紀九十年代，曾經掀起過一場清理企業三角債的活動，雖然沒有能夠從根本上解決好這一問題，但是，從清理的實際情況來看，也產生了非常好的效果，很多企業因為清理三角債而經營狀況明顯好轉，財務負擔大大降低，運行風險也得到有效化解。



所以，總結上世紀九十年代清理三角債的經驗，以及今年以來清理拖欠民營企業和中小企業賬款已經取得的成績，更有理由說明，如果能夠來一場全面清理拖欠民營企業和中小企業賬款行動，包括民營企業和中小企業相互拖欠賬款問題，通過設立專項清理拖欠資金，解開民營企業和中小企業之間相互欠賬的扣子，有效減少民營企業和中小企業之間的相互拖欠，加上督促大型企業更大力度償還所拖欠的民營企業和中小企業賬款，那麼，民營企業和中小企業的應收賬款就能大大減少，負擔大大減輕，對於民營企業和中小企業盡快走出困境、加大投資力度、提升創新能力等就能發揮十分重要的作用。



