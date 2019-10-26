提升養老護理服務的供給質量勢在必行

中評社北京10月26日電／日前由人保部、民政部聯合頒布的《養老護理員職業技能標準(2019年版)》，在養老護理員的職業技能要求、入職門檻、職業空間以及晉級時間期限等方面做出了重大修改，這是對行業轉型和高質量發展做出的及時回應。



中國網發表對外經濟貿易大學陳建偉文章表示，近年來，快速發展的養老服務產業被稱作為“銀發經濟”，據估計市場規模達到了數萬億。養老服務業的巨大需求，與中國人口和家庭結構密切相關。傳統上，中國的養老模式以居家養老為主，上一代撫養下一代，下一代贍養上一代。然而計劃生育政策約束了人口生育率，產生了大量獨生子女家庭。



隨著獨生子女的服務逐漸進入老齡期，家庭養老負擔存在超重的趨勢。據估計，到2050年中國將有3億獨生子女家庭，如果每個家庭平均花費5萬元用於購買養老服務，那麼整個養老服務產業規模將達到15萬億。如果考慮失能老人的特殊照料要求，這一市場規模將會更大。



文章稱，業內人士非常看好養老服務行業前景，大量企業包括上市公司紛紛湧入行業，目前起步階段是以房地產企業唱主角。儘管房地產企業進入養老產業的時間很短，但是房企具有的資金、運營和物業資源等優勢，未來很有可能實現新的盈利模式。



而且，中國正在建設以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐點養老服務體系，監管層也開始在保險公司開展老年人住房反向抵押養老保險試點，未來“以房養老”的新模式有望逐漸落地。據統計，目前涉及養老產業的32家主營業務為房地產的上市公司，通過投資建設高端養老機構、為老年人量身定制高端養老項目，打造醫療保健、休閑娛樂和居家養老等一系列養老服務。



文章指出，儘管“銀發經濟”吸引了大量社會資本進入，但是大量投資者尚未實現盈利，行業的盈利前景迫切需要順勢提升。除了投資者自身需要創新盈利模式以外，政府也需要出台有效的政策來加以解決。由於養老護理行業的健康發展最終取決於從業人員的素質，而私人資本難以對養老護理員進行充分的在職培訓投資。



原因在於，中國養老服務業發展長期以來缺乏多元主體的持續投入，大量從業人員是以靈活性就業或半正規就業的方式來提供養老護理服務，因此從業人員流動性強、穩定性差。高靈活性和流動性的從業人員隊伍，市場主體往往不願意增加職業技能培訓投資。因此，政府不僅僅要規範養老護理人員的職業標準，更為重要的是要彌補市場失靈所造成的從業人員培訓不足，增加高質量養老護理人員的供給。



快速發展的養老護理服務業提升了對護理服務勞動力的需求，同時也推高了從業人員的工資。但是，單純提高工資未必能夠進一步激勵勞動力供給和改善服務質量，反而可能會加劇行業熟練勞動力供給不足。應當要從工作時間、勞動強度、職業保障等維度出發，改善職業環境，讓養老護理職業成為一個有吸引力的職業，以此激勵更多高質量勞動力供給。



某種程度上說，養老護理服務是老齡化社會的剛需。為了順應人口老齡化對養老服務的需求，行業從業人員的職業環境必須發生根本性的改變，多元化和高質量的養老服務供給才能有保障，才能實現從“保基本”向“提質量”的轉變。

