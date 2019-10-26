夯實優化營商環境的法治基石

中評社北京10月26日電／備受關注的《優化營商環境條例》日前正式發布，此舉標誌著中國市場化、法治化、國際化營商環境建設進入了新階段。



經濟日報發表記者顧陽評論文章表示，優化營商環境是黨中央、國務院根據新形勢新發展新要求做出的重大決策部署。近年來，各地區、各部門按照黨中央、國務院決策部署，順應社會期盼，不斷深化“放管服”等改革，中國營商環境得到明顯改善，不僅在世界銀行營商環境報告中的排名大幅躍升，多項改革舉措還被列入世界銀行的政策推薦目錄，“中國經驗”已成為全球營商環境優化的一大亮點。



儘管成效顯著，但中國營商環境仍存在不少突出問題和短板，與國際先進水平相比仍有較大差距，必須在深化“放管服”改革上有更大突破，在優化營商環境上有更大進步，才能使市場主體活力和社會創造力持續迸發，為經濟社會發展提供強勁動力。



文章指出，優化營商環境工作，各級政府高度重視，市場主體熱切期盼，社會各界廣泛關注。《條例》認真總結近年來中國優化營商環境的經驗和做法，將實踐證明行之有效、人民群眾滿意、市場主體支持的改革舉措以法治化辦法固化下來，為各類市場主體投資興業提供制度性保障，充分反映了市場訴求，凝聚了社會共識，切實提升廣大市場主體的獲得感。



值得關注的是，《條例》作為優化營商環境的基礎性行政法規，不僅明確了優化營商環境的原則和方向，還對保證平等市場准入、維護公平競爭市場秩序、落實減稅降費政策、規範涉企收費、解決融資難融資貴、治理拖欠中小企業賬款等市場主體反映強烈的問題作了有針對性、“接地氣”的具體規定，既有指導性又具普適性。此外，《條例》還對提升政務服務能力和水平、規範創新監管執法等作出明確要求，充分彰顯了黨中央、國務院持續轉變政府職能、優化營商環境的堅定決心和信心。



營商環境沒有最好，只有更好。良法離不開善治，制度的生命力在於執行，要以《條例》出台為新的起點和契機，勇於對標和建設國際一流營商環境，促進中國經濟高質量發展。

