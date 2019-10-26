中評社北京10月26日電／在對美國訴歐盟非法補貼空客案做出歷史性裁決後不久，世界貿易組織(WTO)日前再出大招——專門以服務貿易為主題發布《2019世界貿易報告》，這在歷史上尚屬首次。



世人皆知，全球貿易以貨物貿易為主，WTO今年破天荒地推出第一份只談服務貿易的年度貿易報告，就是向世界發出了一個明確信號——今後可能是得服務貿易者得天下。



WTO有三大旗艦報告，分別是年度報告、統計數據報告和世界貿易報告，其中貿易報告具有前瞻性、趨勢性和研究性的特點，對全球貿易具有風向標意義。報告強調，服務貿易已成為國際貿易中“最具活力”的組成部分，其作用在未來幾十年將“繼續增強”；服務貿易在全球貿易和經濟中的重要性被長期低估，其在全球價值鏈中的作用越來越重要；服務貿易成本呈下降趨勢，未來將大發展……綜觀這些描述，不難得出上述結論。



WTO的統計數據，也說明服務貿易將迅猛發展：2005年以來，服務貿易增速始終比貨物貿易高將近1個百分點；2005年至2017年，跨境交付的服務貿易額翻了一番多；按照最保守的統計方法，2017年服務貿易占全球總貿易額23%左右，到2040年其份額將擴大到35%左右，增長約50%。



服務貿易將迎來大發展的重要依據，是當今世界存在嚴重“服務－貨物貿易倒掛”現象。一般來說，當一個國家或地區生產某樣商品較多，其出口額也往往比其他商品更高，但這一“規律”卻沒有在服務貿易上體現出來。服務業是當今世界第一大產業，占全球GDP的三分之二強，吸引超過三分之二的外國直接投資，在發展中國家中提供近三分之二的就業機會，發達國家則達到五分之四。但按照目前通行的統計方式，這個“功勛產業”每年的貿易額卻只占全球貿易總額的20%多。正因為與總產值“嚴重不相符”，服務貿易潛力無限。



服務－貨物貿易為何會倒掛？主要原因包括，大部分服務因具有“當面交付性”而很難跨境貿易，服務貿易成本普遍比貨物貿易更高，一些服務貿易很難統計，金融和信息等服務因與國家安全具有強聯繫性而受到嚴格監管等。



為什麼今後服務貿易會大發展？主要因為科技進步和生活水平提高。隨著網絡技術的發展，遠程醫療等跨國服務將大增；隨著電子商務技術的發展，跨國交易成本劇降；隨著人民生活水平普遍提高，出境旅遊和出國留學等服務需求量激增；隨著貨物服務化理念深入人心，貨物的價值更多體現在隨之附加的服務上。21世紀，服務很可能將取代貨物成為主要商品，服務貿易也將取代貨物貿易成為國際貿易主流。



需要說明的是，各國統計服務國際貿易主要看四種服務模式，分別是跨境交付(如跨國遠程醫療服務)、境外消費(如出國購物)、商業存在(如外國投資企業在某國設立分支機構參與市場競爭)、自然人移動(如勞務輸出)，其中“商業存在模式”最難統計，因此以前較少被算入貿易額。WTO估算，按照“商業存在模式”提供的服務是最多的。在《2019世界貿易報告》中，WTO實驗性地把商業存在納入服務貿易統計，得出一個驚人的結果：2017年全球服務貿易總額可能已超過13萬億美元，占全球貿易總額的40%多。按照這個結果，服務貿易已逼近貨物貿易。



來源：經濟參考報 作者：陳俊俠

