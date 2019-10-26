應對氣候變化知易行難

中評社北京10月26日電／歐洲投資銀行代表歐洲金融界發出“全人類攜手邁向一個可持續的未來”呼聲，為世界各國突破傳統能源體系，向低碳經濟轉型提出了新方案。然而，該倡議在落實階段仍面臨不少挑戰，實現可持續發展需要更多國家拿出實際行動。



近期，在美國華盛頓召開的世界銀行和國際貨幣基金組織秋季年會上，歐洲投資銀行(EIB)總裁霍耶爾“有備而來”，代表歐洲金融界發出了“全人類攜手邁向一個可持續的未來”的呼聲，目標直指應對氣候變化、使用清潔能源、加大對女性經濟賦權、促進可持續城鎮化發展這四大領域。其中，推動以綠色金融應對氣候變化的“歐洲增長倡議”是重中之重。



“我們將變得更‘綠’，歐洲將成為全球第一個‘氣候中性’的大洲。”霍耶爾呼籲，各國亟需採取果斷多邊行動來應對氣候變化等各類全球挑戰，“在此過程中，歐洲必須且能夠在構建彈性社會和包容社會中展現領導力，確保‘一個都不落下’，EIB必須立刻行動確保全球經濟向‘淨零排放’模式轉型”。



EIB這次提出了極富雄心的“能源貸款政策”以推動借款方向低碳經濟轉型、支持新一屆歐盟委員會提出的“歐洲綠色計劃”，其中最大的亮點莫過於“從2021年開始並以2050年為限，分階段停止向石化能源項目提供貸款”。統計數據顯示，2013年至2017年間EIB向石化能源項目發放貸款110億美元，其中天然氣相關項目近97億美元。因此，EIB的新倡議明確，將不再支持油氣行業上游產業、采煤業、涉煤油氣基礎設施、石化能源發電和供熱等項目。同時，EIB將提供“能源轉型禮包”，為歐盟內波蘭、匈牙利等欠發達國家能源轉型提供一定經濟補償和失業救濟。



除了不借錢給石化能源領域，還要多借錢給“環境和氣候友好型”項目。統計數據顯示，自2012年以來，EIB已出資7700億美元用於應對氣候變化和強化環境可持續性項目的貸款和投資，總出資額位列全球所有多邊金融機構榜首。EIB的新倡議建議：一是2020年底前，EIB及其相關機構金融活動全面對接《巴黎氣候協定》的目標和原則；二是2025年前，EIB將全球範圍內上述項目融資份額提升至50%，2018年這一指標已達30%；三是2030年前，EIB對上述項目完成至少1.1萬億美元融資。

