這是10月22日，王岐山在東京出席德仁天皇夫婦舉行的集體宴請。（來源：新華社） 中評社北京10月26日電／據人民網報道，應日本政府邀請，國家主席習近平特使、國家副主席王岐山赴東京出席於10月22日舉行的德仁天皇即位慶典，並於10月21日至25日對日進行友好訪問，分別會見首相安倍晉三、副首相兼財務大臣麻生太郎。



王岐山向德仁天皇夫婦轉達了習近平主席和夫人彭麗媛對天皇皇后的誠摯祝賀，並請轉達習近平主席夫婦對明仁上皇及上皇后的親切問候。德仁天皇請王岐山轉達天皇夫婦及上皇夫婦對習主席夫婦的衷心感謝和良好祝願。



會見安倍晉三時，王岐山轉達了習近平主席和李克強總理的親切問候，並對日本遭遇罕見超強台風災害造成嚴重傷亡和損失表示同情和慰問。王岐山表示，今年6月，習近平主席同首相先生就推動構建契合新時代要求的中日關係達成一系列重要共識，兩國關係迎來新的發展機遇。雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，穩妥處理好歷史、台灣等問題，確保兩國關係沿著和平、友好、合作的正確軌道持續向前發展。中方願同日方不斷鞏固政治互信，深化務實合作，擴大人文交流，構建建設性安全關係，攜手共做多邊主義的維護者、開放合作的推動者、文明對話的踐行者，為促進世界和地區和平穩定與發展作出積極貢獻。習近平主席原則同意應邀明年春天對日本進行國事訪問，希望雙方保持密切溝通協調，積極營造適宜有利的環境和氛圍，確保訪問順利實現並取得圓滿成功。



安倍晉三再次祝賀中華人民共和國成立70周年，感謝習近平主席專門委派王岐山副主席作為特使出席天皇即位慶典並對日本進行友好訪問。安倍晉三表示，日中交往歷史悠久，傳統友誼深厚，當前兩國經貿務實合作不斷加深，在國際事務中並肩應對，對亞洲乃至世界和平與繁榮承擔了重大責任。兩國都正在步入新的時代。兩國領導人大阪會晤推動日中關係全面恢復正常，未來攜手合作潛力巨大。日方熱切期待習近平主席明年春天對日本進行國事訪問，願妥善處理台灣等敏感問題，與中方一道，加強頂層設計，保持高層交往勢頭，共同努力建設美麗和諧、面向未來和充滿活力的日中關係。



會見麻生太郎時，王岐山表示，中日作為亞洲重要國家和世界主要經濟體，應該更加有意識地把兩國關係放在國際與時代背景下加以審視和把握，從長遠戰略角度加以運籌和謀劃。新時代中日之間擁有更加廣泛的共同利益和共同關切，兩國關係的戰略價值日益凸顯。中方願同日方一道，切實把握機遇，著眼長遠和大局，全面加強包括財金合作在內的各領域協調溝通，共同推動兩國關係更上一層樓。



麻生太郎表示，日中之間加強坦誠、開放性和建設性交流有益於兩國關係。日方支持市場開放和自由貿易，願加強對華財金領域溝通合作。日方正積極籌備，為明年習主席訪日營造有利氛圍。

