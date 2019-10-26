建制派力抗泛暴派　財會通過撥款

泛暴派在會上表現散漫，無心開會，企圖癱瘓議會運作（圖片來源：大公報） 中評社香港10月26日電／據大公報報道，在建制派奮力抵抗下，泛暴派全面開戰、癱瘓議會的圖謀瀕臨破滅。立法會財委會繼主席陳健波早前成功連任後，副主席陳振英昨亦在建制派支持下連任，會上更完成新年度會期首項撥款。不過內會選舉正、副主席的議程，則在泛暴派“拉布”下仍“難產”，拖累法案審議、辯論施政報告等議會工作，大會開會時間亦要繼續被迫縮短。



立法會內務委員會過去兩周舉行三次會議，花約12小時，都未能選出正、副主席，其中兩次會議更是專門安排選舉議程的特別會議，均遭泛暴派議員“拉布”阻撓，連最簡單的提名程序都未完成。



郭榮鏗濫權配合“拉布”



昨日內會第三次為選舉正、副主席舉行特別會議，泛暴派繼續“拉布”。由於民建聯李慧琼競逐連任主席，上年度會期副主席、公民黨郭榮鏗接手主持選舉主席的議程。不過，一如前幾次會議，郭榮鏗昨日一開始就容許泛暴派作不限時發言，其黨友郭家麒的發言更長達逾12分鐘，在委員會十分罕見。發言形式則包括解釋會前來信、規程問題等。事實上，郭榮鏗的主持身份只是按程序遞補，並非選舉產生，惟他配合泛暴派同路人“拉布”時的表現，幾乎等同須經選舉產生的“內會主席”，有濫權之嫌。



泛暴派不少發言內容圍繞對候選人的要求，本應在稍後的候選人問答環節提出。泛暴派亦假扮互相質疑，過程中一唱一和交足戲，藉此拖時間。泛暴派的發言內容更不時偏離至近期社會形勢，內會選舉議程儼如政治宣傳平台。



泛暴派又對同樣應在正、副主席選出後才處理的立法會保安事宜開火、例如大樓外圍架設水馬及保安維持會議秩序等，連立法會秘書都忍不住提醒，這些事宜要待立法會行政管理委員會換屆才能處理，而換屆一事要在內會選出正、副主席後進行──換言之，泛暴派在內會選舉議程中聲稱“關注立法會保安事宜”完全是自相矛盾、為“拉布”而做騷。



李慧琼在會上指出，選舉內會主席所用的時間，已超出合理所需時間，希望能盡快完成。她亦釋出善意，承諾若當選，會處理立法會保安事宜；但泛暴派拒接橄欖枝，昨日散會時選舉仍未完成。民建聯周浩鼎認為，泛暴派不應遇到不滿意的事就不斷糾纏不放，很多事“順得哥情失嫂意”，難免無法滿足所有人。

