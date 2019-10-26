英國“脫歐”再陷拉鋸戰

英國首相 鮑里斯·約翰遜（圖片來源：BBC） 中評社北京10月26日電／據英國廣播公司報道，10月22日晚，英國議會下院在原則上通過“脫歐”協議相關法案後，又投票否決了首相約翰遜為推動“脫歐”協議盡快在英國議會通過而制定的立法時間表。最後“脫歐”期限10月31日即將到來，“脫歐”前景卻依舊面臨巨大的不確定性。



“脫歐”立法程序暫停



約翰遜所代表的英國政府“脫歐”立場依舊強硬。立法時間表被否決後，約翰遜表示了失望。他說，反對政府提出的立法時間表就相當於支持延遲“脫歐”，這將給英國帶來更多的不確定性。



據美國有線電視新聞網報道，約翰遜宣布將暫停“脫歐”協議的立法進程，等待歐盟的下一步表態。他同時建議英國政府“必須加快為達成無協議結果做準備”。



英國議會方面則希望能達成合理的時間表，有序“脫歐”。投票結束後，英國工黨領袖傑裡米·科爾賓呼籲政府“與我們一起商定合理的時間表”，下院將辯論、審議和修改這項協議。



歐洲理事會主席圖斯克10月22日表示，為避免無協議“脫歐”，他將建議歐盟其他27國接受英國延期“脫歐”的申請。



議會與政府分歧難消



據英國《衛報》報道，約翰遜的新“脫歐”協議調整了一直以來最具有爭議的愛爾蘭與北愛爾蘭邊界問題，它們之間將設置一個合法的海關邊界。新協議還賦予北愛爾蘭議會在“脫歐”過渡結束4年後對相關規定條款表決的權力。



然而，約翰遜政府與議會在“脫歐”問題上仍存在巨大分歧。

