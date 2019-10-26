中評社北京10月26日電／據新華社報道，中華人民共和國和巴西聯邦共和國聯合聲明



一、應中華人民共和國主席習近平邀請，巴西聯邦共和國總統雅伊爾·梅西亞斯·博索納羅於2019年10月24日至26日對中國進行國事訪問。



二、習近平主席和博索納羅總統對中巴建交45周年及夥伴關係框架內取得的重要成果表示祝賀，強調繼續在平等、尊重、互利的基礎上加強和深化中巴全面戰略夥伴關係。雙方重申，在涉及彼此核心利益問題上相互尊重。



三、兩國元首高度重視中國—巴西高層協調與合作委員會（以下簡稱“高委會”）在促進兩國關係中發揮的作用，祝賀中國國家副主席王岐山和巴西副總統莫朗5月在北京共同主持召開高委會第五次會議。雙方決定於2020年啟動高委會機制優化議程，更新《2015年至2021年共同行動計劃》及《2012年至2021年十年合作規劃》。



四、兩國領導人對2019年7月25日在巴西利亞舉行的第三次中巴外長級全面戰略對話取得的成果表示滿意，中巴兩國外長在對話期間就雙邊和多邊議程交換了意見。



五、兩國元首積極評價雙邊貿易額2018年創歷史新高，決定繼續擴大貿易規模，積極鼓勵雙邊貿易多元化。雙方強調通過機制性磋商和對話解決貿易問題的重要性。雙方對兩國海關、農業部門達成的諒解及特定商品檢疫議定書表示滿意，這將促進兩國雙邊農產品出口多元化增長。



六、雙方同意在符合各自利益和國家法律的基礎上，積極促進雙邊投資，擴大經濟互補性，尋找新的經濟機遇。雙方注意到，中國的發展政策和“一帶一路”等國際倡議與巴西的發展政策和“投資夥伴計劃”等投資規劃可能實現對接。



七、雙方高度讚賞在科技創新領域取得的豐碩合作成果，一致同意促進兩國科學家交流，推動聯合研究，加強兩國科技園區、孵化器及技術型企業間合作。高度評價兩國2019年底發射中巴地球資源衛星04A星的重要意義，表示將繼續開展空間領域合作，包括探討聯合開展新的衛星研製以及研究和培訓項目。