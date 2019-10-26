中朝紀念中國人民志願軍入朝參戰69周年

（圖片來源：人民網） 中評社北京10月26日電／據人民網報道，10月25日，是中國人民志願軍入朝參戰69周年紀念日。當天上午，中朝雙方在平壤友誼塔隆重舉行敬獻花圈活動，深切緬懷在抗美援朝戰爭中犧牲的中國人民志願軍先烈。



深秋的平壤，涼風蕭瑟，友誼塔前氣氛莊嚴肅穆。1959年10月建成的友誼塔象徵著鮮血凝成的中朝友誼，塔身正面有朝鮮語寫就的歌頌志願軍烈士豐功偉績和兩國友誼的碑文，兩旁的基座上刻有反映兩國軍人並肩作戰的浮雕。



上午9時，全體參加人員在友誼塔前整齊肅立，朝鮮人民軍軍樂隊奏響《獻花曲》，中朝雙方代表緩步上前將中國駐朝鮮大使館敬獻的花圈和朝鮮勞動黨中央委員會、最高人民會議常任委員會及內閣聯名敬獻的花圈抬上友誼塔塔基，花圈緞帶上題寫著“中國人民志願軍烈士永垂不朽”的金色字樣。



中國駐朝鮮大使館臨時代辦張承剛和朝鮮勞動黨中央政治局委員、最高人民會議常任委員會副委員長太亨徹緩步上前整理緞帶，全體人員鞠躬默哀，向英勇的中國人民志願軍先烈們致以最崇高的敬意，表達最深切的哀思。



中國駐朝鮮志願軍烈士褒揚代表處、旅朝華僑、在朝中資機構、媒體、留學生和正在朝鮮訪問的退役軍人事務部祭掃工作代表團、人民日報社代表團等多個中方代表團以及朝鮮黨政軍有關部門領導幹部及平壤市民代表等參加此次活動。



敬獻花圈活動後，中朝雙方人士進入友誼塔塔室，瞻仰中國人民志願軍同朝鮮軍民並肩浴血奮戰、開展戰後重建等主題壁畫，追憶中國人民志願軍英烈們建立的不朽功勛。



（來源：人民網）