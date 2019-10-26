李佳芬一行抵越南　台灣代表處官員現身快閃

李佳芬一行抵達越南。(圖片：韓國瑜競選總部提供) 中評社台北10月26日電／結束了愉快的訪菲行程後，韓國瑜夫人李佳芬一行，25日由菲律賓搭機前往越南。抵達胡志明市機場，當地華僑前來接機，李佳芬抵達後，隨即前往參訪東南亞唯一台商醫院、胡志明醫藥大學震興醫院，對於震興集團在海外發展事業之餘還用心回饋當地社會，相當感佩。據了解，胡志明經濟文化辦事處處長也在機場現身，打過招呼後，還不等李佳芬等一行人上車，處長就快閃離開。隨行的國民黨議員戴錫欽表示，不確定那位是不是處長，好像，怎麼一溜煙就不見了，好像有點敏感是不是，應該還好吧。



李佳芬在與台商座談時指出，台灣很需要海外的企業家，幫忙延伸國力，她不認為未來台灣的國際局勢會悲觀。李佳芬也讚台商投資的醫院，稱讚台商取之於社會，用之於社會，讓人家覺得台灣人來到這有尊嚴，不是來這獲取利益，且這裡可以救人，有這種觀念，事業才可以做這麼大。李佳芬說，過去企業去國外，只想到廉價的勞力，但台商在這，拿到獲利去付出，令她非常感動，且這醫院是幫助窮苦的人家，令她想到韓國瑜說的“莫忘世上苦人多”。李佳芬說，台商的肯打拚、願付出的精神，讓她來到海外，深深感覺台商的拚搏勇氣可嘉，她認為台商回到台灣，應該要告訴台灣的大專院校青年學子，讓他們知道，人在海外要怎麼拚，獲利要如何回饋當地，才能相融在一起，這是很重要的教材。



李佳芬也表示，台灣政治人物若不好好做事、對不起大家，並指出一個領導人要有勤政愛民、廉能、以及建立有效率的政府，更應加強與海外華僑、企業界的聯繫。李佳芬說，台商讓人見識到台灣人的力量，台灣雖然小，但需要台商，才提升的國力，不要妄自菲薄，台灣很需要海外的企業家幫忙延伸國力，她不認為未來台灣的國際局勢會悲觀，不曉得大家會不會覺得她和韓國瑜是要命的樂觀主義者，但她總覺得人生要懷抱希望。



據了解，越南是蔡政府新南向重點，台商被視為綠大於藍，李佳芬踩點拔樁意味濃，除此之外更要藉機會，強調這些事。



晚上，李佳芬與多位台商餐敘。他表示，不論菲律賓或越南的台商，人在異鄕，但心總繋著故鄉，關心著台灣。對台灣抱著很高度的期待。看到台商僑胞所做的努力。