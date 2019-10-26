寧夏掃黑除惡取得重要階段性戰果

中評社北京10月26日電／據法制日報報道，掃黑除惡專項鬥爭開展以來，寧夏回族自治區深入貫徹落實黨中央決策部署，堅持把專項鬥爭作為一項重要政治任務來抓，強力掃黑、鐵腕治惡、全面治亂，通過一系列行之有效的“組合拳”，推動專項鬥爭取得了重要階段性戰果。全區社會治安形勢明顯好轉，經濟發展環境進一步優化，群眾安全感持續提升，在自治區黨委政法委近日開展的問卷調查中，96.7%的調查對象認為現在的治安形勢好於以前。



鏟除黑惡滋生土壤



加強基層組織建設是鏟除黑惡勢力滋生土壤的治本之策、關鍵之舉，2018年，寧夏全區整頓軟弱渙散村黨組織846個。今年，寧夏以縣為單位，對整頓情況再梳理、再分析、再研判，將存有涉黑涉惡以及其他軟弱渙散情形的504個村納入整頓範圍，持續開展整頓。



海原縣曹窪鄉白崖村原黨支部書記馬正山倚仗宗族勢力長期操控村兩委選舉，侵害基層政權，導致基層黨組織20年沒有發展黨員，多年選不出、配不齊村“兩委”班子；操縱宗族勢力違規侵占、隨意分配扶貧涉農資金，嚴重擾亂脫貧攻堅工作。日前，該案二審已宣判。



為了掃清黑惡勢力餘毒，今年，寧夏黨委組織部成立5個督導組，對白崖村在內的36個涉黑涉惡和情況複雜的重點難點村，現場督查實情，掛牌提級督辦，制定下發問題清單，提出整改落實要求。



寧夏回族自治區黨委組織部還集中對全區村“兩委”換屆工作進行“回頭看”，對存在酒駕、交通肇事、賭博等前科的311名村“兩委”成員，指導所在縣（市、區）黨委組織部， 下轉第二版



上接第一版 指導逐村逐人核實情況、分析研判，堅決將有問題的人員從村幹部隊伍中清理出去。



聚焦民意整治亂點

