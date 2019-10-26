粵港澳法律界建新合作平台

中評社香港10月26日電／據大公報報道，粵港澳法律合作有了一個全新平台。25日，廣東省粵港澳合作促進會法律專業委員會在廣州成立，首屆專業委員會共吸納三地法律界專業人士、政府部門、專家學者共240人，委員單位30個，其中，來自香港有98人，數量最多。專委會將搭建三地業界共商共建共贏橋樑，推動開展法律調研、業務合作、人員培訓等多方面合作，並將定期組織三地青年學生開展法律知識競賽和交流互動活動，加深對內地法制環境的了解。



活動現場，廣東省律師協會副會長劉濤，香港太平紳士、施文律師行主管合夥人林新強，澳門法學協進會會長李煥江分別當選專委會三地主任。廣東省政府副秘書長林積表示，接下來廣東省將在加強與港澳法律領域規則銜接上下功夫，在更高水平、更高層次上，探索廣東同港澳法律服務業緊密合作的發展模式。



香港特區政府駐粵經貿辦主任陳選堯表示，在法律專業委員會推動下，將進一步發揮香港的法律服務優勢，支持並推動大灣區的發展，香港法律專業人才將與大灣區企業併船出海，走向國際。專委會香港主任林新強表示，在動蕩地區法律行業幾乎“百無一用”，香港是法治社會，期待盡快結束目前的亂局。社會穩定，律師才能更好開展業務。接下來，三地律師將加強合作，為商業投資和民眾提供堅實法律保障，護航大灣區建設。



（來源：大公報）