加州山火蔓延　逾五萬人撤離

中評社北京10月26日電／綜合新華社及法新社報道：美國加州火場面積持續擴大，24日又發生近十起山火災害，導致約5萬居民緊急撤離，近50萬戶停電，部分建築物被燒毀。目前沒有人員傷亡的報告。



據當地消防部門公布的數據，最大的一處山火金卡德（Kincade）發生在加州北部盛產葡萄酒的索諾馬縣，大火已延燒64.8平方公里，至少49座建築物被燒毀，附近約2000名居民撤離。而對居民威脅最嚴重的一處山火發生在加州南部洛杉磯縣聖克拉麗塔市邊緣，起火後20分鐘內面積就達到0.8平方公里。目前大火延燒15.9平方公里，受控度為零，約4萬名居民因此撤離。目前，加州和各縣市消防部門已投入上千消防員和數十架飛機以應對這兩起山火，但由於天氣乾燥、風力強勁，滅火工作進展有限。除此之外，州內還有多起規模較小的山火在燃燒。



加州多地自23日以來已發出山火紅色預警，以防因氣象條件不佳引發火災。為防止電力設備老化引燃樹木，加州主要供電部門還從23日中午起分區實施大規模預防停電，數十萬居民生活受影響。



近年來，加州各地發生多起大型山火，造成嚴重人員和財產損失。去年11月發生在加州的坎普山火（Camp Fire）造成至少86人死亡，1.4萬所建築物被毀。



（來源：大公報）