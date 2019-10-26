若入主白宮　桑德斯擬推大麻合法

中評社北京10月26日電／據大公報報道，美國民主黨籍總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）25日承諾，若他在2020年總統大選中當選，將會在就任後100天內簽署行政命令，將大麻從聯邦管制物質清單中删除，使其在全國範圍內合法化。



據CNN報道，桑德斯指責數十年來對大麻犯罪的嚴厲執法“不成比例地針對有色人種，毀了數百萬美國人的生活”，並提出成立聯邦特赦委員會，撤銷與大麻相關的犯罪紀錄。同時他還將禁止煙草公司涉足這個利潤豐厚的市場，並利用大麻合法銷售的稅收創建一個200億美元的資助計劃，為少數族裔企業家提供資金。



2020年大選的民主黨參選人，基本上一致認為有必要將大麻合法化或除罪化，除了早在2016年大選中就打出大麻合法化的桑德斯外，改革的主要倡導者還有沃倫（Elizabeth Warren）、布克（Cory Booker）等參議員。



蓋洛普最新一項民調顯示，目前已有66%的美國人支持大麻完全合法化，約為2005年的兩倍。



隨著越來越多州允許當地居民購買甚至種植大麻，大麻合法化已經從一個一度被邊緣化的問題變成了大選辯論的主流話題。據霍士新聞報道，目前全美有10個州和哥倫比亞特區已將娛樂用大麻合法化，僅有9個州完全禁止大麻，大多數州將除罪化或允許用於醫療。



（來源：大公報）