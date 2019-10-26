法國提異議　歐盟未給出延期新期限

中評社北京10月26日電／綜合路透社、BBC及英國《金融時報》報道：距離10月31日英國脫歐期限還有一周的時間，為了打破目前的僵局，英國首相約翰遜24日提議於12月12日提前舉行大選，並把提前大選的動議定於28日在下議院表決。歐盟25日同意英國延期脫歐，但在法國的反對之下，沒有給出延期的具體期限，使得英國脫歐前路未明。



約翰遜24日在接受英國媒體採訪時表示，打破脫歐僵局的唯一辦法，就是下議院的投票支持提前舉行大選。這是約翰遜首次承認無法趕在10月31日的“不能脫毋寧死”（do or die）的期限前，脫離歐盟。



約翰遜當天致信工黨黨魁郝爾彬，表示會給議會更多時間審查並批准英國新脫歐協議，但議員必須支持於12月提前大選。在信中寫道，“議會拒絕做決定，但不能拒絕讓選民換一個可以做決定的新議會。”但《太陽報》引述消息人士指，工黨議員憂慮於提前大選下失去議席，因此過半議員表示不會在下周表決中支持。



約翰遜更威脅說，將每天於下議院就提前大選發起投票，直至郝爾彬“屈服”。



仍有望大選前脫歐



約翰遜提前大選的動議，計劃將於28日在下議院表決，需至少2／3的議員投出贊成票才能通過。



如果約翰遜提前大選的動議成功過關，他的脫歐協議相關施行立法有望在議會解散、11月6日開始進入競選活動前加快立法速度，通過相關施行立法，也意味英國仍有望在12月12日大選前完成脫歐。



此外，這一決定還促使財政部擱置提交預算案，英國財政大臣賈維德25日接受BBC採訪時表示，由於政府打算在11月6日解散議會，財政部已取消下月提交新預算的計劃。



法：英需明確說明下一步行動