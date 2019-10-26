韓放棄WTO發展中國家優惠

中評社北京10月26日電／綜合韓聯社、《東亞日報》及英國《金融時報》報道：韓國25日主動宣布，由於經濟地位提升，未來韓方參與新一輪WTO磋商時，不會再要求享有“發展中國家”優惠待遇。韓媒分析指，韓國此舉是向美國讓步，希望藉此在美韓防衛費分擔、汽車關稅等其他方面取得談判籌碼。但韓國農民對此反應激烈，已發起示威抗議，並要求政府提供10萬億韓圜（約668億港元）補償。



韓國政府25日召開對外經濟部門長官會議，其間作出放棄享受發展中國家優惠的決定。韓國副總理兼企劃財政部長洪楠基會後表示，這項決定不是“放棄發展中國家地位，而是在未來的談判中不會要求任何特殊待遇”。該決定自新一輪世貿組織談判開始適用，在新談判達成協定前，韓國通過以往談判取得的優惠仍將維持。



或施壓其他WTO成員跟進



WTO對成員的發展程度採取“自我認定原則”。韓國雖身為亞洲第四大經濟體，1995年WTO成立以來卻為了保護國內以稻米為主的農業，一直選擇保持發展中國家地位。



美國總統特朗普極力要求WTO改革，他在7月底公開批評，部分“世界上最有錢的國家”卻自列為發展中國家，以便在WTO貿易談判中獲得特殊待遇。聲明指出，WTO把國家分成“發達和發展中”的過時分類，讓部分成員取得不公平的優勢。



美國主張，如果一個成員符合下列三種條件任一，WTO就應該取消其發展中經濟體地位。這三種條件包括：一、隸屬於20國集團或經濟合作與發展組織；二、被世界銀行列為高收入國家；三、佔全球整體貿易總額至少0.5%比例。特朗普當時還警告，如果世貿10月中未取得實質的改革進展，華府將不會承認世貿中“不符合條件”的發展中國家。



韓國是全球唯一一個符合上述全部條件的國家，而青瓦台作出今次決定也是向美國讓步，也有分析指，此舉或將施壓中國及其他成員國跟隨。



韓農民反對 要求668億補償

