英貨櫃車內死者　疑有三越南人

中評社北京10月26日電／據英國《衛報》、BBC及路透社報道：震驚全球的英國冷凍貨櫃藏屍案調查有新進展，英國BBC25日報道指，39名死者當中至少有3人疑為越南裔，因為有越南人報稱家屬或在貨櫃中。英國警方當天以串謀販運人口及39項誤殺罪，再拘捕一對夫妻。



英國埃塞克斯郡工業區23日傳出貨櫃車藏39屍命案，事件疑點重重，警方目前已將遺體移至停屍間，其中11具遺體則移至當地一間醫院驗屍，開始漫長而複雜的過程來辨認死者的身份。



19日試圖入境英被遣返



26歲的越南女性Pham Tra My在22日發送手機短信給家人稱，自己快要窒息了之後就失聯。英國當地時間22日晚上10時30分，該名越南女性家屬收到她死前發出的最後幾條手機短信，其中一條寫著：“我非常非常抱歉，爸爸媽媽，我的出國之路失敗了。”“我要死了，我無法呼吸。我非常愛你爸爸媽媽。我很抱歉，媽媽。”其中還有一條寫著：“我來自越南河靜省……”兩個小時之後，那輛載著39名人蛇的冷凍貨櫃車抵達珀弗利特港口。



Pham Tra My的兄弟Pham Ngoc Tuan向媒體透露，她曾向蛇頭支付了3萬英鎊來偷渡，而最後一次報平安的地點是比利時。家屬說：“我的姐妹在10月23日失蹤，從越南前往英國的路上，我們無法聯繫。我們非常擔心她可能就在貨櫃車上。我們請求英國警方幫忙調查，並幫助我的姐妹回家。”



Pham Ngoc Tuan還說，前往英國的行程從10月3日開始的。她有叮囑家里不要聯繫，因為“組織者”不允許她接電話。“她先飛到中國，待了幾天，之後飛往法國。她抵達每一處新的地點都會給我們電話。第一次試圖進入英國邊境是10月19日，但被抓住以後遣返了。我不知道是在哪個港口。”他說。



另有受害者入貨櫃前關機

