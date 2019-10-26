防衛費談判　美盼韓分擔作戰支援費

中評社北京10月26日電／據韓聯社報道：美國和韓國為簽署第11份防衛費分擔特別協定（SMA），於23日及24日在美國夏威夷檀香山展開第二輪談判。美方期盼韓國大幅提高防衛費分攤金額，並在《駐韓美軍地位協定》（SOFA）中新增由韓方承擔的“作戰支援費”，但韓方對此態度消極。



美韓今年9月在首爾展開第11份SMA的第一輪談判，未能達成協議。雙方因此於本月舉行第二輪磋商，希望今年內達成協定，美韓分別派出首席代表德哈特（James DeHart）和鄭恩甫率團赴會。



雙方未對外公開談判情況，但據韓聯社報道，預計美方提出的要求很高，雙方很難找到切合點。美方主張其在韓駐軍年均花費50億美元，並據此要求韓方大幅提高防衛費分擔額。據悉，50億美元包含駐韓美軍工資和出動戰略武器費用等，如由韓方承擔這些費用，除進行防衛費談判外，雙方還要討論修改SOFA。



根據現行SOFA，韓方分擔金額用於支付駐韓美軍中的韓籍僱員薪資、各種美軍基地建設費用、軍需後勤費用等3個項目。如韓方再承擔出動戰略武器費用，須在協定中新增“作戰支援費”項目。



然而，韓國外長康京和24日表示，談判應在原先協定的框架下進行，對新增“作戰支援費”項目持否定立場。



美韓自1991年的首份SMA以來，迄今共簽署10份協定。根據今年3月的第10份協定，韓方承擔的防衛費約為8.7億美元，較前一年上升8.2%，協定有效期截至今年12月31日。



（來源：大公報）