馬英九將訪歐　赴羅馬再至牛津辯論社演說

中評社台北10月26日電／馬英九今天晚間將啟程前往歐洲，赴意大利羅馬參加美國聖母大學基奧全球事務學院院士會議，之後轉往英國倫敦，參訪牛津大學，並於牛津辯論社以“十字路口的兩岸關係”為題發表演說。



中央社報道，馬英九辦公室透過新聞稿表示，馬英九此次歐洲行共8天7夜，預計於11月2日晚間返國。這是馬英九卸任後第7次出訪，前6次為2016年11月分別訪問馬來西亞及美國，2017年2月、2017年11月、2018年4月訪問美國，以及2019年6月訪問新加坡。



馬辦表示，聖母大學基奧全球事務學院院士（Executive Fellows）為來自全球各領域的頂尖人士，愛爾蘭前總統麥克艾利斯（Mary McAleese）、牛津大學名譽校長彭定康（Chris Patten）即為該學院院士。馬英九自2018年起受聘為院士，今年的院士會議將於28日在羅馬召開，將對基奧全球事務學院的院務發展計劃提供諮詢與建議。



馬辦表示，在羅馬期間，馬英九也將參訪梵蒂岡博物館等著名景點，並欣賞正於駐教廷大使館展出的“世界的光–台灣當代藝術展”。



馬英九將於10月29日轉赴英國倫敦，30日與美國聖母大學倫敦國際中心（London Global Gateway）的學者及研究生會晤座談。31日參訪牛津大學，拜會校長李察森（Louise Richardson），並將以“十字路口的兩岸關係”（Cross-strait Relations at a Crossroad）為題，在牛津辯論社發表演說。



馬辦表示，牛津辯論社創立於1823年，為全球最負盛名的辯論社團，並以國際名人造訪演說聞名於世，包括美國前總統里根（Ronald Reagan）、克林頓（Bill Clinton），英國前首相丘吉爾（Winston Churchill）、特雷莎·梅（Theresa May）等政治領袖，都曾受邀演講。



在倫敦期間，馬英九並將循著國父孫中山當年的足跡，走訪大英博物館等歷史景點。