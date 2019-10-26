吳敦義籲蘇貞昌收回魔鬼二字　應尊重對方人格

中評社台北10月26日電／“行政院長”蘇貞昌日前質疑，前“總統”馬英九的密友律師為陳同佳辯護，照妖鏡一照，魔鬼一一現形。國民黨主席吳敦義今天表示，魔鬼這個形容詞太不適用，話太重，請蘇貞昌收回這兩字。



中央社報道，港女命案凶嫌陳同佳案引發藍綠政治攻防，吳敦義今天出席“2020青年培訓計劃開訓典禮”，他認為，“中華民國”應該沒有魔鬼，政見、眼光、作法或許不同，但一定要尊重對方的人格，“馬英九怎麼會是魔鬼呢？”



吳敦義說，若蘇貞昌真的講了這句話，那是不對的，希望蘇貞昌能收回這句話，收回去並不會讓自己瘦1公斤或矮1公分，反而人格與被尊重程度可能有一點療傷效果。



針對蘇貞昌連日批評馬英九，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，律師陳長文都已經對外說得很清楚，他過去一年沒去香港，蘇貞昌還言之鑿鑿編了這麼多故事，可見蘇貞昌欺騙神明的習慣，還是持續在維持。



國民黨“總統”參選人韓國瑜陣營發言人葉元之說，蘇貞昌是權力使人瘋狂最好的詮釋者，擺明要跟民眾對著幹，講話口無遮攔。



葉元之並說，蘇貞昌昨天說要趕快執行死刑，但蘇2014年時任民進黨主席曾表示，當時馬英九政府執行死刑，是為轉移公民訴求的焦點，他質疑，現在民進黨突然要執行死刑，是否也是要轉移施政不利的焦點。

