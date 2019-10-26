印尼官方公佈獅航客機失事原因

中評社北京10月26日電／印度尼西亞官方調查機構25日說，波音737 MAX客機存在設計和認證缺陷，飛行員缺乏充分培訓以及維修、機組人員的失誤是造成獅子航空公司客機失事的主要原因。



新華社報道，2018年10月29日，獅航一架波音737-8客機（屬於737 MAX系列）在從雅加達飛往邦加勿里洞省首府檳港途中墜海，機上189人全部遇難。



經過近一年的調查，印尼國家交通安全委員會25日在首都雅加達舉行發佈會，公佈獅航客機失事的最終調查報告。



該委員會航空事故調查部門主任努爾察約·烏托莫介紹說，失事客機自動防失速的“機動特性增強系統（MCAS）”在設計和認證方面存在缺陷，未充分考慮該系統異常導致客機失去控制的可能性。此外，缺乏MCAS詳細使用手冊以及對飛行員的相關培訓，增加了機組人員在正確應對自動防失速系統異常上的困難。



報告還指出，客機MCAS的一個傳感器出現故障，但未被獅航維修人員發現；飛機在失事的前一次飛行中也經歷了MCAS異常的情況；失事當天客機突然失控時飛行員未有效應對。



印尼國家交通安全委員會當天還對獅航的安全文化提出了改進建議，要求獅航飛行員熟讀飛機使用說明並遵循飛行操作流程。獅子航空公司是印尼私營航空公司，以執飛廉價航班為主，是印尼較大的航空公司。



今年3月10日，埃塞俄比亞航空公司一架波音737-8客機失事，機上157人全部遇難。調查發現，這兩起涉及波音737 MAX系列客機的空難可能均與客機自動防失速系統被錯誤激活有關。737 MAX系列客機隨之在全球多個國家和地區被停飛。