不分區角力　韓國瑜僅建議黨主席掌決定權

中評社台北10月26日電／中央社報道，國民黨不分區“立委”名單角力，傳韓國瑜陣營認為韓有權提名3分之1，知情人士表示，韓國瑜的確有跟吳敦義針對不分區名單交換意見，但既沒有推薦人選，更無要求提名多少額度，韓國瑜僅建議，黨主席才有決定權。



國民黨日前中常會通過不分區“立委”提名辦法和時程，正式展開不分區“立委”提名作業，名單將在11月13日出爐，最終名單和排序將在11月18日前由吳敦義核定。



國民黨副秘書長杜建德日前提及，國民黨“總統”參選人韓國瑜專心拚選舉，不會推薦不分區人選，引發質疑；前國民黨主席洪秀柱認為，韓國瑜既然是“總統”參選人，應有表達意見的權利。



吳敦義昨天被問及韓國瑜是否沒有不分區提名權時表示，韓國瑜曾當面向他建議，希望幾名黨員能優先列入，他都在考慮。吳敦義今天出席“2020青年培訓計劃開訓典禮”，媒體詢問韓國瑜推薦誰，吳敦義說，有推薦幾個人，媒體追問是否有超過34席的3分之1，吳敦義說，沒有，他們沒有算數字。



韓國瑜陣營發言人葉元之則表示，不分區名單牽動整體選戰，韓國瑜、吳敦義有交換過意見，至於名單如何，一切尊重黨中央安排。



外界解讀不分區“立委”是吳敦義和韓國瑜的角力戰，黨內人士說，國民黨過去多數情況都是“總統”參選人身兼黨主席的雙重身份，少有不分區“立委”提名權矛盾的情況，此次狀況特殊，在國民黨“總統”初選結束後，已經定調黨主席有不分區“立委”提名主導權，韓國瑜最多只有建議權。

