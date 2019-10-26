王金平：參選到底從來沒變

中評社台北10月26日電／王金平今天出席彰師大校慶，媒體問未來規劃，王金平重申“參選到底”，從來沒變。媒體再問“前進‘總統府′還是堅定要走的路？”王金平說，這是為“中華民國”、為台灣。



中央社報道，王金平今天出席國立彰化師範大學48週年校慶暨王金平活動中心啟用典禮，對於媒體詢問親民黨傳出聲音推薦他參選“總統”，王金平回應受訪說，目前還沒聽說這消息，若成真到時再說。媒體追問是否與親民黨主席宋楚瑜接觸或見面，王金平說，未來總是會有機會見面。



王金平說，上天如果要他負起相當責任，就會安排一條路讓他走，能夠有參選機會，“這個理由不是很簡單嗎”，否則他怎麼會一直堅持講“參選到底”，從來沒有改變，而且這是他的信念。媒體追問“若是政黨推薦也不排斥？”王金平說，那當然。



王金平昨天在最後一次的施政總質詢向“立法院”道別，用近6000字的篇幅為自己的政治事業做註解，國民黨“總統”參選人、高雄市長韓國瑜事後在臉書發文致敬，媒體詢問王金平看法。王金平說，謝謝韓國瑜稱讚及肯定，他當17年“立法院長”，有相當多感想，所以講出來讓朝野“立委”及社會了解，希望“立法院”繼續成長。



王金平出席彰師大校慶致詞時，特別感謝潤泰集團總裁尹衍樑對社會無私付出，王金平強調，尹衍樑不但成立各種基金會回饋社會，還捐新台幣3億多元幫助母校蓋游泳池及活動中心，除讓所有師生受惠，也讓今天在場每人有機會一起結緣。