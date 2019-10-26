首列義烏—列日中歐班列抵達比利時

中評社北京10月26日電／據新華網報道，經過17天運行，滿載著82個標準箱的中歐班列（義烏—列日）“世界電子貿易平台（eWTP）菜鳥號”首趟列車25日抵達比利時列日物流多式聯運貨運場站。這是首個貫通中國長三角區域、中亞和歐洲並服務於跨境電子商務的專列。



出席當天接車儀式的瓦隆大區外貿與外國投資總署海外首席運營官肯佩尼爾斯表示，列日和義烏之間第一條鐵路貨運線的開通將為瓦隆和歐洲出口商提供以較低成本進入中國消費市場的新機會。



中國駐比利時大使曹忠明在致辭時說，中歐班列義烏—列日線的開通是中比在“一帶一路”框架下合作的新成果。義烏—列日線開通後，列日作為歐洲物流中心的地位將更加突出，中比兩國之間的聯繫將更加緊密。



義烏市副市長郭濟環在接車儀式上致辭時說，“世界電子貿易平台（eWTP）菜鳥號”的開通將為跨境電商發展提供新通道，有效降低平郵小包成本、提高配送效率。班列的開通還將有效豐富跨境電商品類，促進中歐貿易升級，促進關聯產業發展，為推動“一帶一路”倡議走深、走實加油助力。



據悉，中歐班列（義烏—列日）“世界電子貿易平台（eWTP）菜鳥號”首趟班列於10月9日從浙江義烏鳴笛啟程，途經哈薩克斯坦、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭和德國，最後到達比利時列日。



通過菜鳥網絡部署在列日的物流樞紐、歐洲卡車網絡和歐洲配送自提網絡，班列所運載的跨境包裹將從列日快速分發至德國、法國、荷蘭等歐洲國家。據介紹，目前該班列將維持一周發運一列的頻率。



（來源：新華網）