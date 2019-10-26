重慶推出9條便民辦稅繳費新舉措

中評社北京10月26日電／據法制日報報道，“新的表格，更為簡單，删除了‘聯繫人’‘聯繫方式’等以前需要填寫的信息，同時，兩個稅種集中一次申報，也減少了辦稅時間。”近日，重慶市永川區的劉女士在辦稅服務廳申報繳納城鎮土地使用稅和房產稅時，對稅務部門提升辦稅速度的創新舉措竪起了大拇指。



為持續營造更加公平透明、可預期的營商環境，近期，國家稅務總局重慶市稅務局依托“智慧稅務”建設，整合辦稅服務資源，集成推出包括拓展便利化辦稅渠道、優化房地產交易登記涉稅業務、提供多元化繳費方式在內的便民辦稅繳費九條措施，進一步解決人民群眾辦稅、辦費過程中存在的痛點、堵點、難點問題，讓納稅人、繳費人辦稅體驗更加良好，稅收紅利享受更加充分。



定向施策更精准



原來，稅務部門對《城鎮土地使用稅 房產稅納稅申報表》進行了合併，新的申報表使用後，不再分開申報繳納城鎮土地使用稅和房產稅，像劉女士這樣的納稅人在辦理申報業務時，只需上半年4月申報一次，下半年10月申報一次，兩稅種納稅申報次數減少50%。



房屋交易涉及面廣，涉稅業務辦理需要資料多，社會關注度高。對此，重慶市稅務局推出了房屋交易稅收線上辦理服務，通過在電子稅務局上增加房產交易稅收管理功能，提供房屋交易套餐服務，實現了增量房和存量房交易涉稅業務全流程辦理，涵蓋不動產信息采集、信息審核、二手房價格評估、申報繳稅等辦稅環節。



重慶市稅務局財產和行為稅處相關負責人介紹說：“線上系統投入使用後，無紙化、非接觸的在線辦理方式，讓納稅人減少了資料提供的種類，節省了辦稅時間；同時，相關涉稅信息的跨部門共享，也實現了辦理效率的提升。”



與此同時，自6月以來，不少單位的財務人員發現，單位社保費已經可以在任一辦稅服務廳繳納，不用再受地域限制，實現線上、線下“全城通繳”，社保費徵繳更加便捷。在此基礎上，稅務部門針對城鄉居民醫療保險集中徵收期到來，制定了一系列落實保障，例如，設置減稅降費社保費咨詢專崗，與醫保部門聯合開設業務專窗，建立繳費人訴求相應管理機制，構建覆蓋電子稅務局、微信、支付寶等移動支付繳費服務體系……為順利承接職能劃轉，提供更優繳費服務打下基礎。