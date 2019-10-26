武漢“全民軍運”彰顯中國城市文明新內涵

中評社北京10月26日電／據新華網報道，招募21萬軍運會城市志願者僅用時兩個月、每7人中就有1人註冊了志願者、有的家庭祖孫三代28人齊上陣……正在進行的第七屆世界軍人運動會，向世界打開了一扇全面展示中國城市文明建設的窗口。



“軍運”之城，群星閃耀



前不久，第七屆全國道德模範評選結果揭曉。現居武漢黃陂的中國首位女空降兵馬旭一生省吃儉用，把千萬元積蓄捐給家鄉黑龍江省木蘭縣，獲評全國道德模範。



87歲的馬旭老人從北京載譽而歸後，又投入到軍運會的志願服務中。她和老伴顔學庸強烈要求發揮軍醫特長，在應急救護領域提供初級醫療救護培訓志願服務。



“我只做了一點自己應該做的小事，發出了一點熒光之火。榮譽屬於黨和人民。我們要全心全意為軍運會服務、回饋社會。”馬旭說。



“武漢有文明的土壤，全國道德模範數量是全國同類城市最多的。”全國道德模範“信義兄弟”孫東林說，每次看到武漢宣傳片，自豪感就會油然而生。



近年來，武漢市廣泛發動群眾開展“尋找身邊武漢精神踐行者”等活動，湧現出一大批在全國叫得響、立得住、傳得開的先模典型。



武漢還有時代楷模先進群體和個人各1人、全國文明家庭2戶、中國好人94人、感動中國人物14人，以及一大批省、市級先進典型，涵蓋各行各業、各個領域，形成群星璀璨的生動局面。



目前，武漢市共有全國道德模範15人，全國道德模範提名獎17人。一大批精神文明建設的優秀人物和先進典型，引領帶動形成“當好東道主、做文明有禮武漢人”的靚麗城市風景。



“文明”之城，全民“軍運”