黑龍江省啟動入河排污口排查整治工作

中評社北京10月26日電／據新華網報道，記者從黑龍江省生態環境廳獲悉，黑龍江省正式啟動入河排污口排查整治工作，計劃利用三年時間，全面摸清黑龍江省入河排污口現狀情況，建立健全入河排污口監管體系，實現防治水污染、改善水環境、修復水生態的目標。



當前，黑龍江省四大流域內存在較大數量、類型複雜、底數不清的入河排污口，是改善水環境質量的重大制約和隱患，開展入河排污口排查整治工作勢在必行。通過排查，黑龍江省將建立健全權責清晰、監控到位、管理規範的入河排污口監管體系，實現防治水污染、改善水環境、修復水生態的目標。



排查整治工作首先將從嫩江幹流開始，此後將陸續開展松花江幹流和其他重要河流的排查整治工作。排查工作將利用無人機進行航拍，如發現疑似排污口，建檔後將進行人工排查。確定有排污情況時，將建立污染台賬，“以污溯源”。排查整治工作中，黑龍江省測繪地理信息局還將利用航空航天遙感，信息化核查、管理、指揮等先進技術手段為排污口的“查、測、溯、治”等重點任務提供支撐服務。



未來，黑龍江省將在排查、監測、溯源的基礎上，按“一口一策”的原則，開展排污口清理整治工作，整合法治、科技及第三方力量，形成法制化管理、市場化建設、全民化參與的治理機制。



（來源：新華網）