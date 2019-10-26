長三角知識產權公共服務加快一體化

中評社北京10月26日電／上海市知識產權服務中心、江蘇省專利信息服務中心、浙江省知識產權研究與服務中心、安徽省知識產權信息平台近日共同簽署《長三角地區知識產權公共服務合作框架協議》。長三角知識產權公共服務一體化進程加快。



框架主要包括六部分內容。一是建立長效合作交流機制，如針對知識產權的難點熱點，形成年度任務清單；二是高效運用知識產權信息綜合資源，如建設相關平台和專題數據庫，定期發布長三角統計數據等；三是助推協同創新合作模式形成，協同開展對需求開發、許可轉讓、價值分析、質押融資、侵權鑒定等方面的服務。四是推動長三角地區知識產權人才資源共享；五是開展長三角地區海外知識產權保護資源的共建；六是研究探索長三角區域性知識產權公共服務聯動發展。



據了解，三省一市知識產權一體化將從具體合作項目出發，將框架內容落到實處；另外，更加以市場需求為導向，以期形成更多對產業有指導作用的報告。



三省一市相關部門負責人表示，數據互通是三省一市知識產權公共服務一體化的迫切需求。當前要數據先行，打破信息資源運用的籬障。目前三省一市圍繞各自產業，形成的專題數據庫各有特色。加快一體化有助於發揮長三角區位優勢，進一步優化營商環境。



（來源：新華網）