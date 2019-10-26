從美返台　賴清德：正式投入輔選

中評社台北10月26日電／剛從美國返台的前“行政院長”賴清德，今天在台南市接受媒體訪問時表示，將正式投入輔選工作，但得看民進黨中央如何安排，明天將前往彰化輔選。



中央社報道，賴清德自民進黨“總統”提名初選失利後，鮮少在台南公開露面，他前一陣子到美國為蔡英文競選連任輔選，日前才返台，今天上午探視民進黨“立委”余天的女兒余苑綺，下午趕回台南市美術館一館出席“連結台灣－吳三連獎40 ART聯展”開幕典禮。



賴清德指出，2020“總統”及“立委”選舉已進入激烈期，時間只剩70天左右，這趟從美國輔選回來，經過短暫休息，將正式投入輔選的工作，未來會特別針對民進黨“立委”輔選，尤其對選舉較吃力的選區優先輔選，希望“總統”高票當選，“立法院”席次過半，後續政策推動才有力道。



至於返台後是否有和蔡英文連繫。賴清德表示，蔡英文忙，自己回來也才第2天，還沒有時間說明，但這是民進黨中央黨部及蔡英文競選連任辦公室安排的活動，且都有派員參加，也掌握活動情況，應該會向蔡英文報告。



賴清德說，這次“立委”輔選，黨中央扮演非常重要的角色，蔡英文競選連任辦公辦也要扮演角色，他的“立委”輔選工作，得看黨中央如何安排，也會優先幫忙選情較危險的選區。



陳水扁今天在台南出席簽書會時爆料，“蔡賴配”已於9月24日敲定；賴清德說“很多人都有自己的看法，我沒有評論”。