科倫坡大學舉辦“孔子學院日”活動

中評社北京10月26日電／據新華網報道，科倫坡大學孔子學院25日舉辦“孔子學院日”活動，中國美食、茶藝、以及中國傳統音樂和舞蹈吸引了斯里蘭卡眾多中文愛好者參與。



活動現場，誘人的春卷、餃子和包子成為“誘餌”，學生們只有準確叫出這些美食的中文名稱，才能享受到美味。醒茶、洗茶以及中式泡茶方式吸引不少學生駐足，學生們爭先恐後品嘗中國茶。古琴表演和中國民族風獨舞讓觀眾們大開眼界，而斯里蘭卡女演員賈亞妮獨奏的一曲中國葫蘆絲樂曲《婚誓》更拉近了中國民族音樂與當地觀眾的距離。



哈西妮是斯里蘭卡為數不多的中學中文教師之一。她25日一大早便帶著8名學中文的學生從外地風塵僕僕地趕來。哈西妮告訴記者：“雖然我的學生需要在路上往返顛簸6個小時，但他們都特別高興，這是他們第一次直接體驗中國文化，不僅品嘗到餃子、包子和春卷，幾個學生甚至學會了使用筷子。”



在斯里蘭卡一所女子學校教中文的皮雅拉特娜說：“學生們課程很緊，但她們立志以後要去中國，都不想放棄這次了解中國文化的機會，感謝‘孔子學院日’讓我的學生能夠如此近距離接觸中國文化。”



科倫坡大學人文學院院長德席爾瓦致辭說，科倫坡大學孔子學院為斯里蘭卡學生學習漢語和了解中國文化提供了機會，希望有更多學生來參加孔院活動。



（來源：新華網）