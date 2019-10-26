美國叫停部分往來於美國與古巴的航班

中評社北京10月26日電／據新華社報道，美國國務院25日說，美國已叫停部分往來於美國與古巴的航班，稱此舉是為避免古巴政府從中獲利後資助委內瑞拉馬杜羅政府。



美國務院在當天發布的一份聲明中說，在國務卿蓬佩奧的要求下，美國交通部已責令美國航空公司，除可正常運營飛往古巴首都哈瓦那何塞·馬蒂國際機場的航班外，其餘往返於美國和古巴另外9個國際機場間的航班均需暫停。聲明說，美航空公司有45天時間來逐步減少涉及這9個機場的既定航班服務。



聲明說，美國此舉是為了避免古巴政府從美航空業務及由此帶來的美國遊客身上獲利，再利用這些資金從事支持馬杜羅政府等活動。



古巴外長羅德里格斯當天晚些時候在社交媒體推特上發文，強烈反對美國的最新“封鎖”政策。羅德里格斯說，此舉限制了美國人民的自由，也損害了兩國人民間的交往。古巴不會因此對美國讓步。



1959年古巴革命後，美國政府對古巴採取敵視政策。1961年，美古斷交。次年，美國對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運。2015年7月，兩國正式恢復外交關係，但美國並沒有全面解除對古巴的封鎖。特朗普政府上台後，美國再次收緊對古巴政策。今年以來，美國政府不斷升級對古制裁。



（來源：新華網）