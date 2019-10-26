庫爾德武裝開始撤離敘北邊境　

中評社北京10月26日電／據新華網報道，俄羅斯外交部副部長謝爾蓋·韋爾希寧24日確認，敘利亞庫爾德武裝開始撤離靠近敘利亞和土耳其邊界的地區，落實俄羅斯和土耳其就敘利亞局勢達成的共識。



【監督庫武撤離】



韋爾希寧說：“我們滿意地看到，在索契達成的協議正在得到執行。每件事都正在落實。”



根據俄土總統在俄羅斯南部城市索契達成的諒解備忘錄，庫爾德武裝人員和武器必須在150個小時內撤至距離邊界30公里以外的區域。俄軍憲兵和敘利亞“邊防”人員23日中午開始進入土方軍事行動以外的敘土邊境地區，協助庫爾德武裝撤離。



設在英國首都倫敦的“敘利亞人權觀察組織”說，庫爾德武裝撤離東北部哈塞克省的一些據點。



俄羅斯駐敘利亞部隊發言人伊戈爾·謝裡茨斯基告訴媒體記者，俄羅斯憲兵部隊駐守在距離敘北邊境城市艾因阿拉伯數公里的地方，“駐點距離敘土邊界2公里。我們可以從那裡清晰地看到邊界以及那座城市周邊的區域”。



謝裡茨斯基說，俄軍駐點配備信號塔。俄方憲兵和敘利亞“邊防”人員在那裡共同監督庫爾德武裝撤離。



【不催土軍回撤】



俄羅斯副外長韋爾希寧24日在首都莫斯科告訴媒體記者，俄土達成的諒解備忘錄沒有規定土耳其軍隊在限定時間內撤走。

