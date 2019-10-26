英首相約翰遜再提大選　反對黨不“接招”

中評社北京10月26日電／據新華網報道，英國首相鮑里斯·約翰遜24日第三次向在野黨發起議會重新選舉挑戰，說議會如果同意12月12日選舉，將有更多時間繼續審議他與歐洲聯盟新近達成的脫離歐盟協議法案。



一些媒體預期，約翰遜可能難以如願。“脫歐”與選舉孰先孰後對執政黨保守黨和最大反對黨工黨而言，是關聯生存的“拷問”。



【首相“下戰書”】



約翰遜24日致信工黨黨首傑裡米·科爾賓，說願意給予議會更多時間審議並批准“脫歐”協議法案，前提是支持12月12日議會選舉，以打破現有僵局。



約翰遜在信中說，12月12日選舉意味著新一屆議會和政府能趕在聖誕節前就位。如果保守黨贏得議會多數席位，可推動“脫歐”協議獲批准，從而在1月實現“脫歐”、讓英國繼續前行。



政府同一天宣布，議會下院28日將有“機會辯論並批准”選舉動議。依據法律，12月12日選舉意味著議會11月6日以前可以繼續審議“脫歐”協議法案。



因議會下院22日否決政府為推動“脫歐”快速立法所設時間表，約翰遜宣布暫停立法進程，等待歐盟決定是否同意英國延期“脫歐”。歐盟暫時沒有作出一致決定。



路透社報道，約翰遜24日表態相當於首次承認，無法實現本月31日如期“脫歐”承諾。



約翰遜同一天告訴英國廣播公司，如果選舉動議28日遭否決，政府將“罷工”，拒絕討論最關鍵議案以外的其他議程。

