中評鏡頭：澎湖清心飲食店　蔣經國是座上賓

店內擺放蔣經國造訪時的照片。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖10月27日電（記者 蔣繼平）距離台灣本島50公里遠的澎湖群島，島上這間位於澎湖縣西嶼鄉的“清心飲食店”，具有“清心的好滋味，連蔣經國也愛上”的美名，許多政商名流都是座上賓，名氣十分響亮。



澎湖縣西嶼鄉的清心飲食店，是當地老字號也是最早成名的海鮮店，名聲非常響亮，全都歸功於1970年代時，蔣經國造訪澎湖經常造訪用餐，而蔣經國有十位民間友人，該店的老闆呂酒瓶也是之一，只是兩人都已辭世。該店也已由二、三代接手經營，將美味及招牌傳承下去。



一走進這間歷史悠久的清心飲食店，可以看的出來建築外觀相當有歷史，餐廳的柱子、牆面、樓梯扶手都運用大小貝殼來裝飾，一樓牆壁掛滿許多呂酒瓶和蔣經國的合照、書信、致贈的紀念品等等，看的出來交情深厚。



清心飲食店自1968年成立，打響名號後，許多政商名流都會到這裡來用餐，包含李登輝、馬英九、中國國民黨前副主席郝柏村等人，都可找到合影的照片。



特別的是，清心飲食店位在西嶼鄉，西嶼是澎湖群島中的第二大島，要從熱鬧的馬公市，繞一大圈經過澎湖跨海大橋，花費30分鐘以上才會抵達，但是人潮仍絡繹不絕。



清心飲食店菜色強調以當地的海鮮為主，也混合一些日本料理與台式風味菜，招牌菜“炸大蝦”更是不可錯過的經典美食。