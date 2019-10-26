年輕直播主飛來澎湖挺韓：韓的支持者變隱性

王麟傑和白安希從台北飛到澎湖挺韓。（中評社 張嘉文攝） 中評社澎湖10月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜今天晚上將到澎湖進行選舉行程，有不少韓粉提前抵達澎湖要迎接韓國瑜，中評社訪問了特地從台北飛到澎湖，平時多在網路上直播韓動態的29歲韓粉王麟傑和26歲的白安希，他們表示，韓所到之處真的很熱，人潮擠到爆，且多是在地的鄉親，大家都想看韓到底多有魅力，這些都是民調上測不出來的隱性支持者。



韓國瑜今天晚上到澎湖後，會先出席國民黨澎湖縣議會黨團書記長呂光宇娶媳喜宴，晚上8點舉行地方基層幹部座談會。27日行程則是一早先參拜時裡水仙宮，再參加冬泳開幕式，以及參拜馬公天后宮，約10點時出席聯合競選總部成立，晚上回到台北，參加青年政策論壇。



王麟傑和白安希今天中午就先從台北搭機飛到澎湖，預計先在澎湖觀光後，晚上要緊跟韓國瑜的行程進行直播。



王麟傑表示，從韓國瑜請假投入大選後，他們就有跟著韓走行程，還有跟著去小琉球直播韓的動態，平均觀看人數都有1500人以上，觸及率則達到40萬人，連小琉球的韓國瑜行程現場都非常多人出來挺韓，小琉球居民說從來沒有看過這樣，比過年還熱鬧。



至於韓國瑜目前民調落後蔡英文，但所到之處卻非常熱的反差狀況？



白安希認為，現在很多支持韓國瑜的人都是隱性不會表達出來，譬如他們去直播韓國瑜的行程，很多當地居民都說不要拍到他們，怕被同事、鄰居看到後輩欺負或取笑，大家都選擇不表態，但不表示不會支持，這狀況在台南最明顯。所以現在民調是綠的比較顯性，討厭韓的會直接表態，支持韓的不見得會講。



而韓國瑜行程是否都是固定的鋼鐵韓粉跟著跑？



王麟傑說，一開始真的有，但後來沒辦法跟，譬如他在小琉球就發現很多是在地的鄉親，大家想看韓的魅力，彼此聊天之中慢慢被吸引，所以才會有人潮聚集的狀況，鋼鐵韓粉想跟但因行程太多，沒法每天跟。



外界認為年輕人不挺韓國瑜？



白安希說，同樣的狀況，是年輕人不表態，她認識的朋友也會私下跟她說支持韓國瑜，有的人則是工作上跟雇主顏色不同，而不敢表態，還有人加入挺韓團體卻莫名其妙失業，所以現在選擇不願意表態，但投票那天會投韓。